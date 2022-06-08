​​​​​​​Merve Ege Ayrılmayalım'la müzik dünyasına merhaba dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şarkısı için gün sayan Merve Ege "Büyük emek verip çalıştığımız şarkımıza güzel duygularımla, hissederek ve yaşayarak okuduğum eserimizi sizlerin huzuruna çıkaracak olmanın heyecanı içindeyim. Umarım benim gibi sizler de 'Ayrılmayalım'ı sarıp sarmalarsınız" dedi.

Sözü Burak Tunç'a, müziği ise Özgür Ata'ya ait olan ilk tekli single çalışmasıyla müzik dünyasına “merhaba” diyecek olan Merve Ege, şarkısının çok sevileceğine ve büyük ses getireceğine inanıyor. Başarılı şarkıcı, ‘Ayrılmayalım’ın ardından kendi söz ve besteleri ile müzik yolculuğuna devam edeceğini söyledi.Küçük yaşta müzik dersleri almaya başlayan Merve Ege, bağlama ve piyano çalıyor.