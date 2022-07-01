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Merve Ege 'Ayrılmayalım'la İddialı

Fantazi-Arabesk Müziğinin yeni sesi Merve Ege, ilk single çalışması olan 'Ayrılmayalım' şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.

01 Temmuz 2022 Cuma 12:09
Merve Ege 'Ayrılmayalım'la İddialı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Merve Ege, geçtiğimiz günlerde Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan "AYRILMAYALIM" şarkısı için "Çok emek verip çalıştığımız yepyeni şarkımızla sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Bu ilk eserimi güzel duygular besleyerek, hissederek ve yaşayarak okuduğum şarkımız ayrılıkların ve küslüklerin olmadığı, aşkların bitmediği, sevgilerin tükenmediği bir dünya için olsun. Umarım sizlerde 'Ayrılmayalım'ı benim gibi sarıp sarmalarsınız" dedi.

Sözü Burak Tunç'a, müziği Özgür Ata'ya, aranjesi Hasan Cam Şimşek'e, mastering’i Enver Akarçalı'ya ait olan, duygusal şarkının klip yönetmenliğini de Serhat Güldük üstlendi. 'Ayrılmayalım' eseriyle müzik dünyasına merhaba diyen güzel şarkıcı daha sonrasında kendi şarkıları ve besteleri ile müzik yolculuğuna devam edeceğini söyledi."AYRILMAYALIM" Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Merve Ege
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