MERT FIRAT ‘ŞEKER PORTAKALINI’ SESLENDİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alan eser, yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor.



Can Yayınları tarafından yayınlanan Şeker Portakalı, gerçekçi anlatımı ve duygu ağırlıklı temasıyla Latin Amerika edebiyatını tüm yönleriyle yansıtıyor. José Mauro de Vasconcelos’un sadece 12 günde tamamladığı Şeker Portakalı, ünlü oyuncu Mert Fırat’ın sesinden saflığı, şefkati ve acıyı eksiksiz bir empatiyle hissetmenizi sağlayacak.