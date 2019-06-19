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Merhaba Güzel Vatanım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Merhaba Güzel Vatanım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
12 Okunma
Merhaba Güzel Vatanım

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

NAZIM HİKMET VE AHMET ÜMİT’İ BULUŞTURAN FİLM

MERHABA GÜZEL VATANIM

Yolu Moskova'dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesi ‘Merhaba Güzel Vatanım’ drama belgeseli ile ölümsüzleşiyor. 

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı projenin yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

Drama belgesel türünde ve oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılacak olan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt gibi usta ve genç isimler de rol alacak. 

Geçtiğimiz aylarda Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan filmin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. West İstanbul Marina’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen çekimlerin İstanbul’da dört hafta içinde tamamlanması ve projenin Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NazımHikmetAhmet ÜmitMerhaba Güzel Vatanım
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