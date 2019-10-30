YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

NAZIM HİKMET ve AHMET ÜMİT’İN YAŞAM HİKAYESİ

MERHABA GÜZEL VATANIM

1 Kasım’da Sinemalarda…

Geçen akşam Harbiye Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleştirilen galada seyirci ile buluşan Merhaba Güzel Vatanım gösterimi öncesinde Yetkin Dikiciler’in söylediği Nazım şiirleri ile davetlilerden tam not aldı.

Bir Direniştir Yaşamak…

“Merhaba Güzel Vatanım” Drama-Biyografi tarzında çekilmiş yaklaşık 99 dakikalık bir film. Filmde, yolu Moskova'dan geçen dünya şairi Nâzım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesi anlatılıyor.

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı “Merhaba Güzel Vatanım”ın yönetmenliğini ise uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstlendi. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan filmde, Nâzım Hikmet'in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Film ayrıca 1920-1986 yılları arasındaki döneme ışık tutuyor, kurmaca yapmadan, reel, bire bir gerçek olaylara dayanarak yaşanmış hikayeleri perdeye taşıyor. Bu anlamda filmde bir belgesel tadı var.

Oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılan “Merhaba Güzel Vatanım”da, Nâzım Hikmet'e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 200 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor.

Türkiye tarihinden önemli kesitlerin yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. “Hayat kısa, sanat uzun” sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor. Ve Nâzım Hikmet'in sanatçılara, yazarlara nasıl örnek olduğunu, onların yolunu aydınlattığını anlatıyor. “Merhaba Güzel Vatanım” kültür ve sanatın iyileştirici yanını dramatik bir dille aktarırken aslında bir yandan da Nâzım Hikmet'in mısralarında bahsettiği umudu anlatıyor…

Film, İstanbul, Moskova, Gaziantep ve Bursa’da çekildi. Çekimler yaklaşık 4 ay sürdü…

West İstanbul Marina’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen projenin müziklerinde Cem Erman’ın imzası bulunuyor. “Merhaba Güzel Vatanım”, 1 Kasım 2019’da hem Türkiye’de hem de Avrupa’da vizyona girecek.

EKREM İMAMOĞLUNDAN GELEN SAMİMİ İTİRAF

BEN NAZIM’I EŞİM DİLEK HANIM SAYESİNDE TANIDIM

Merhaba Güzel Vatanım’ın Cemal Reşit Rey Gösteri merkezinde gerçekleşen galasında

Film başlamadan önce bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu Nazım Hikmet’ten şiirler de okudu. Konuşmasına başlarken samimi bir itirafta bulunan İmamoğlu ben Dilek Hanımla evlenmeden önce Nazım Hikmet’i çok iyi tanımıyordum ama Dilek hanım sayesinde Nazım’ı okumaya başladım ve her okuduğumda Nazım’ı daha çok sevdim ve her okuduğumda kendisine olan hayranlığım hep arttı. Dedi… Geceye İstanbul belediyesinden ve sanat dünyasından geniş bir kalabalık katılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da galaya katılarak filmi seyredenler arasındaydı.