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Menajerlerin savaşı kızışacak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:28
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Menajerlerin savaşı kızışacak

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Netfix Orjinal Menajerimi Arayın 4 Sezon Bugün Yayında

MENAJERLERİN SAVAŞI KIZIŞACAK

Netfix in çok sevilen dizisi ‘Menajerimi Arayın’ 4 sezon bölümleri bugün yayınlanıyor. Türkiye’de ki seyirciler tarafından da büyük bir beğeni ile izlenen dizi daha sonra Yönetmen Ali Bilgin’in imzası ile Ay Yapım tarafından Star TV için çekilmaya başlanmıştı. Fransız orjinal yapımında tanınmış konuk oyuncular arasında César Ödülü sahibi Nathalie Baye, François Berléand ve Cécile de 

rol aldığı dizinin yerli versiyonunda da, ara ara bir çok ünlü Türk oyuncu misafir sanatçı olarak rol alıdığı dizi her pazar akşamı ilgiyle izleniyor. Fransız versiyonunda oldukça cesur sahnelerin cömertçe sergilendiği, biseksüel ilişkilerin de yer aldığı dizinin yerli versiyonunda bu sahnelere yer verilmiyor. Yerli versiyon Menajerimi Ara’yı ilgi ile seyreden televizyon izleyicileri orj 4 sezonun da başlayacağını duyunca oldukça sevindiler. Şimdi seyirci aynı anda Fransız ve Türk versiyonu Menajer dizisini seyretme şansına sahip olacak Menajerlerin Savaşının galibi kim olacağı merakla bekleniyor…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraMenajerimi ArayınNetflixTürk DizisiFransız Dizisi
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