Meltem Erensoylu: Ben de bikiniyle sahne alabilirim

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sahnelerin aranan seslerinden Meltem Erensoylu yepyeni bir sound’la müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, söz ve müziği Yalçın Polat’a ait “Kuşadası Çeşme” ile listelere iddialı bir giriş yaptı.

ARTIK DAHA SAHİCİ

Meltem Erensoylu yeni şarkısıyla birlikte imajını da değiştirdi. “Assolist kokoşluğundan bıktım” diyen sanatçı, yeni tarzı için “Artık daha fresh ve sahici oldum” yorumunu yaptı.

GÜLŞEN ABARTTI!

Şarkısıyla Z kuşağını da yakalamayı başaran Meltem Erensoylu, son dönemde müzik dünyasına damga vuran sahne kostümü tartışmaları hakkında da konuştu: “Ben de bikiniyle sahne alabilirim ama ona uygun müthiş bir sahne dekoru olmalı.” Erensoylu, bu konuda çok tartışılan Gülşen için de “Gülşen abarttı, bir sınır olmalı” dedi.

‘Son assolist’ Meltem Erensoylu, yeni şarkısı ve yeni imajıyla sevenlerinin karşısında! “Kuşadası Çeşme” şarkısıyla yazın hitlerinden birine imza atan Erensoylu, “Z kuşağı için döndüm” diyor.

Sahnelerin aranan seslerinden Meltem Erensoylu yepyeni bir sound’la müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, söz ve müziği Yalçın Polat’a ait “Kuşadası Çeşme” ile listelere iddialı bir giriş yaptı.

ARTIK DAHA SAHİCİ

Meltem Erensoylu yeni şarkısıyla birlikte imajını da değiştirdi. “Assolist kokoşluğundan bıktım” diyen sanatçı, yeni tarzı için “Artık daha fresh ve sahici oldum” yorumunu yaptı.

GÜLŞEN ABARTTI!

Şarkısıyla Z kuşağını da yakalamayı başaran Meltem Erensoylu, son dönemde müzik dünyasına damga vuran sahne kostümü tartışmaları hakkında da konuştu: “Ben de bikiniyle sahne alabilirim ama ona uygun müthiş bir sahne dekoru olmalı.” Erensoylu, bu konuda çok tartışılan Gülşen için de “Gülşen abarttı, bir sınır olmalı” dedi.