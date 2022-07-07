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MELİSA TAÇ’TAN YENİ ŞARKI YOLDA

Çıkardığı “Pembe Rolex” teklisiyle büyük beğeni toplayan ve bir anda “Mimar rapçi” olarak tanınan Melisa Taç, tatil için Montenegro’yu seçti.

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:20
MELİSA TAÇ’TAN YENİ ŞARKI YOLDA

Pembe Rolex”ten sonra çıkaracağı yine iddialı bir şarkının hazırlığı içinde olan genç şarkıcı Montenegro’da Regent ve Dukley otellerinde kaldı. Nikki Beach Montenegro’da bol bol güneşlenen ve yakın arkadaşlarıyla birlikte eğelenen Melisa Taç, yeni şarkı öncesi moral depoladığını ve bomba gibi bir şarkıyla tekrar sevenlerinin karşısına çıkacağını belirtti. Şimdiden taklitlerinin çıkmaya başladığını söyleyen seksi şarkıcı, “Ancak şu unutulmamalı ki taklitler, asıllarını yaşatır” diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan “Mimar rapçi” Melisa Taç yeni şarkının da yakın zamanda geleceği müjdesini verdi. İddialı sahne kıyafetleri ve enerjisiyle şimdiden hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan seksi şarkıcı, çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını sürdürüyor. Taç, "Güzel bir şarkı geliyor bu yaza. Yeni şarkı için sık sık stüdyoya giriyorum. Onun için heyecanla stüdyo çalışmalarımızında bitmesini bekliyrorum" açıklamasında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Melisa TaçPembe Rolex
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