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Melisa Özmen’den Emre Aşık ile Aşk İddalarına Yanıt Geldi!

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:25
Melisa Özmen’den Emre Aşık ile Aşk İddalarına Yanıt Geldi!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Sosyetik güzel Melisa Özmen adı aşk dedikodularına karıştığı Eski Futbolcu Emre Aşık ile Aşk iddalarını Leyla Işıkoğlu’na verdiği röportajda yanıtladı. 

İşte o Röportaj

Adınız ünlü futbolcu Emre Aşık ile aşk dedikodularına karıştı. Bu aşk gerçek mi?

Melisa Özmen: Akıl alır gibi değil... Emre Aşık’la aşk yaşadığıma dair haberleri okuduğumda çok şaşırdım. Ama az önce dediğim gibi “ihanet” çok önemli bir kelime hayatımda. Emre Aşık haberleri de bir hainlik sonucu ortaya çıktı. Birileri sosyal medyamı hackledi ve ortaya bu dedikodular çıktı.

Emre Aşık ile nasıl tanıştınız?

Melisa Özmen: Emre Aşık’la bir röportaj için ailemin Vaniköy’deki yalısında buluştum. O günden beri bir tanışıklığımız var. Mesajlaşıyoruz ama bu yakınlaşmaya gitmedi. Zor bir dönem geçirdi ve bu kadar yaralı birinin şu zamanda aşk düşüneceğine de ihtimal vermiyorum

Vaniköy’deki yalınıza röportaj için geldiğinde aradınızda elektriklenme oldu mu?

Melisa Özmen: Emre Aşık son derece yakışıklı ve sporcu olduğu için de görkemli bir adam. Elbette onunla konuşurken aurasından etkilendim ama bunun bir aşka dönüştüğünü kendi adıma söyleyemem. Kendisi de benim duruşumu ve zarafetimi beğendiğini dile getirirdi ama sadece o kadar

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Melisa Özmenden Emre Aşık Ile Aşk İddalarına Yanıt Geldi
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