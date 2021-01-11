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Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"

Melis Karaduman ve Canay Doğan ilk ortak çalışması ‘Ben de Biraz Deliyim’ ile sevenlerinin karşısına çıktı!

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:12
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Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"

HABER: ASLAN SAYIM

Uzun zamandır yayınladıkları cover yaptıkları parçalarla sosyal medya ve Youtube’da ilgi odağı haline gelen Melis Karaduman ve Canay Doğan ilk teklilerini yayınladılar ve bir video klipletaçlandırdılar.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Ben de Bira Deliyim’ teklisinin sözleri Melis Karaduman ve Canay Doğan’a ait. Şarkının prodüktürlüğü ve mix-masterig işlemleri Piace Of Mind’e ait, video klipyönetmenliğini ise Berkay Öktem tarafından üstlenildi.

Tüm dijital platformlarda aynı anda yayına giren şarkının, kısa sürede hit olması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=hRYfMojakvA

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.01.2021 11:15
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Melis Karaduman Ve Canay Doğandan Ben De Biraz DeliyimMelis Karaduman Ve Canay Doğan ilk Ortak çalışması Ben De Biraz Deliyim Ile Sevenlerinin Karşısına çıktı
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