MELİS KARADUMAN & MEHMET GÜRELİ - “KOLAY MI?”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Melis Karaduman “Kolay Mı?” şarkısının yepyeni yorumu ve Mehmet Güreli eşliğinde karşımızda.

Bestesi Mehmet Güreli, sözleri Görkem Yeltan’a ve aranjesi Emre Karabulut’a ait olan şarkı, 3 Mart Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Şarkının video klibi için doğal ve samimi görüntüler eşliğinde kamera karşısına geçen iki sanatçı; “Kolay Mı?”yı Berkay Öktem yönetmenliğinde bir kliple taçlandırdılar.

“Kolay Mı?”da bas Ekin Bilgin, saksafon Yahya Dai, gitar Emre Karabulut, davul Berke Özgümüş, klavye Nevzat Yılmaz ve miks – mastering Dinçer Demirci’ye ait.

Kapak görselinde ise projenin diğer kapaklarını da tasarlayan Nalan Alaca’nın imzası bulunuyor.