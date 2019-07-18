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Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single’ını hazırladı. “Bundan Sonra” adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single’ını hazırladı. “Bundan Sonra” adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
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Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA

İSTANBUL- Müzik hayatına henüz 14 yaşındayken amatör olarak çıktığı sahnelerde adım atan Melih Önder, şimdi adını tüm Türkiye’ye duyurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir İstanbul’un çeşitli mekanlarında sahneye çıkan, bir dönem ünlü sanatçılar Doğuş ve Emirkan’ın vokalistliğini de yapan Önder, ilk single’ını hazırladı.


İDDİALI BAŞLANGIÇ


Melih Önder, ilk single çalışması için söz ve müziği Zülfi Badalov’a ait “Bundan Sonra” adlı şarkıyı yorumladı. Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan single’ın aranjesini de Gökhan Holat yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. İlk single’ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Melih Önder, çıkışını birbirinden iddialı şarkılarla sürdürecek.

Haber: Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
Melih ÖnderBUNDAN SONRAElif HayvalıIlkSingleşarkı
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