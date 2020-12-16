Mehtap Şafak’ın Son Eseri ‘‘ŞEY’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu hafta size Mehtap Şafak’ın sıra dışı bir romanından bahsetmek istiyorum. Sıra dışı diyorum; çünkü yazar istismarın ve çocukluk evresinde yaşanan olumsuzlukların bireyin ilerleyen dönemlerine nasıl sirayet ettiğini okurun yüzüne tokat gibi vurmuş.

Roman; birbirinden farklı geçmişe ve karaktere sahip kişilerin tüm travmalarına karşın hayata nasıl tutunduklarını merakla okutuyor. Altı çizilesi cümlelerde durup düşeceksiniz. Bu duruşlarda kâh kendinizi kâh yakınınızı göreceğinizi temin edebilirim. Yazarın deyimiyle “Hiçbir kelime ile birleşmeyen şey” gibi öylece kalakalıyorsunuz romanın bazı yerlerinde. Güzel yazarın üçüncü Romanı ‘‘ŞEY’’ ile; “İnsanın çocukluğu kalesidir ya onu geleceğe taşırsın ya da yerle yeksan edersin ilk tufanda” diyor özetle. Çocuklukta yaşanan her şeyin büyüdükçe yaşam denen sofraya nasıl konduğu sade ve çarpıcı şekilde anlatılmış.

“Şey” ile ahlaksızlar ülkesinde ahlaklı olmayı başarabilme mevzusu bahis edilirken, yaşanan birçok olgu hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan değerlendirilmiş. Eserde; hem doğu hem de batı edebiyatının tesirini görebiliyoruz. Edebiyatın cinsiyeti olmaz dedirtiyor bi nebzede; çünkü yazarın kaleminde cinsiyet görünmüyor. Yazar; hem erkek hem de kadın karakterleri su gibi akıcı, bıçak gibi keskin, yara gibi acıtan cinsten tarafsızca ele almış. Her kelimenin derinlerde bir yerde karşılığını bulacağınız film tadında bir roman olmuş.

Eğer roman kahramanlarına değinecek olursak; Sorumsuz bir ailenin küçük çocuğu olan Kenan’ın, babasının eve getirdiği körpe bir hayat kadınıyla yaşadığı tecrübe ders niteliğinde. Düştüğü bataklıkta kitap kurdu olan fahişeyse oldukça çarpıcı bir karakter. Öyle ki tırmanılamayacak duvarların bile umut sarmaşıklarıyla yeşerebileceğini Sokratpare karakteriyle göreceksiniz. Kaderin sillesinden geçen bu azimli karakter ‘Pes etme’ diye fısıldıyor okura. Sahte bir krallığın içinde çocukluğunu yitiren Erol ile prenseslikten gerçek hayata terfi eden Amber’in ilişkisini sorgulayacaksınız. Gizemini Huzur Köyü’ne yuvalayan Kırıkçı Abdullah’ı dinlerken karakteri çağdaş dervişlere benzetmeden edemeyeceksiniz “Şey”de.

Romanda bahsi geçen Huzur Köyü’nü, projesini bizzat yürüttüğüm Nişantepe Orman Park’ta bulunan Toprak Okulu’na çok benzettim ve çok mutlu oldum. Belki ilerleyen günlerde güzel yazarımız Mehtap ŞAFAK’la bu köy üzerine Toprak Okulu’nun bahçesinde geniş bir söyleşi gerçekleştiririz.

Yeni yüzyılın maskelerini, keyifli cümlelerle izlemek ve şaşkınlığa düşerek düşünmek için “ŞEY”de konaklayıp, ruhumuza yeni bir şekil vermemizi sağlayan sıra dışı bir eseri okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Hazır bu pandemi günlerinde evde daha fazla kaldığımız şu günlerde dünyaya biletsiz açılmak için “Kitap oku” yalım. Yeni yüzyılın maskelerini, keyifli cümlelerle izlemek ve şaşkınlığa düşerek düşünmek için “Şey”de konaklayıp, ruhumuza yeni bir şekil vermemizi sağlayan bu sıra dışı eseri okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum.