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MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU

Mehtap Şafak’ın son romanı ŞEY çıktığında yine bu köşemde kendisine geniş bir yer vermiştim. “Bugünün yangınları çocukluğun kıvılcımıdır” mesajını akıcı, hırçın ve keskin bir üslupla nasıl kaleme aldığından bahsetmiştim.

07 Mart 2022 Pazartesi 12:05
MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şey’den biraz daha bahsetmem gerekirse; Ahlâksızlar ülkesinde, ahlâklı olmaya çalışanların hikâyesini birbirinden ilginç karakterler ve çarpıcı diyaloglarla; toplumsal olarak çocukluk dönemlerinden itibaren çarpık iletişim problemleri ve bilinçsiz davranışlarla şekillenen insanlığa vurgu yaparak sağlıklı görünüme bürünen ilişkilerin sorgusuyla karşılaşacaksınız. Kulağımızın duyduğu, gözümüzün gördüğü her olayın karakterimizi nasıl etkilediğine romanın akıcı üslubuyla birlikte tanık oluyoruz.

Yazar Şafak’ın, doğu ve batı edebiyatının etkisiyle kaleme aldığı; yaşanan birçok olguyu hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan değerlendirdiği ŞEY adlı sıra dışı romanı oldukça ses getirmiş ve getirmeye devam etmekte.

Uzun zamandır Şafak’tan imza günü düzenlemesini beklemiştik. Fakat yaşadığımız salgından ötürü hep ertelendiğini haber alıyordum. Sonunda beklenen oldu ve sevgili Mehtap Şafak, Üsküdar Belediyesi’nin bu sene 7.sini düzenlediği “Üsküdar’da Köşe Bucak Kitap Fuarı” etkinliğinde İstanbullu okurlarıyla buluştu.

Toplumla bireyin etkileşimini karakterler üzerinden ele aldığı ŞEY adlı romanı ile Mehtap Şafak ESEN, 7’den 70’e birçok okuruyla buluştu. Umuyorum ki değerli yazarımız kendisiyle buluşmak isteyen okurlarıyla imza ve söyleşi günlerini düzenlemeye devam eder.

Ayrıca; kitap fuarına ilginin oldukça yoğun olması açıkçası yüzümü güldürdü ve geleceğe dair umudumu arttırdı. Ve biliyorum ki dünyayı okumak yani kitaplar kurtaracak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehtap şafak
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