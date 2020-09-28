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Mehtap Şafak: Kitapla Tedaviyi Öğrenmeye Başlıyoruz

Son çıkan romanı “Şey” ile birlikte hayatın ahlakını ele alan Mehtap Şafak, kitapla tedavinin mümkün olabileceğini anlattı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:09
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Mehtap Şafak: Kitapla Tedaviyi Öğrenmeye Başlıyoruz

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Romanda okurun toplumsal ve bireysel olaylara derinden bakmasını sağlayan Şafak, ‘’İnsanlar duygusal yalnızlık hastalığına yakalanmış. Sağlıklı iletişim tedavisini de reddediyorlar gibi. Sevgisizlik teşhisini koyarken insanı topluma, toplumu da insana anlattım.’’ dedi.

Romanda kişiye özel deneyimler geçmiş ve geçmişin şimdiye yansıması olarak belli başlı karakterler üzerinden anlatılarak bireyin ruhsal sancıları ifade edilerek gerçek ahlaksızların kim olduğu sorgulanıyor. Çarpık iletişim problemleri ve bilinçsiz davranışları ele alan Şafak, kitapla tedaviye vurgu yaparak tıpkı ilaç gibi ruha uygun kitap türü seçilmesini okuyucuya önererek ‘’Bibliyoterapi’’ yönteminin de ilerleyen süreçte daha da yaygınlaşacağını vurguladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehtap şafakKitapRoman
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