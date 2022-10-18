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Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza İle tüm dijital platformlarda!

18 Ekim 2022 Salı 16:47
Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza İle tüm dijital platformlarda!

HABER: ASLAN SAYIM

Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı ‘’Ağır Ceza’ ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

İki başarılı isimden duygusal pop şarkıya düet geldi! Bir çok kişinin duygularına tercüman olacak olan Ağır Ceza isimli şarkı oldukça beğenildi. 

Ağır Ceza isimli şarkının sözü ve müziği    Abdullah Buğdaycı ve Mehmet Han Toksöz imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü Uğur Balcı üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda Baran Karaoğlan yer alırken Yardımcı Yönetmen ise Azad İlhan yer alıyor. Projenin genel koordinatörlüğü Hilmi Elitez üstlendi. 

Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/-1YPc-YRVtE

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Mehmet Han Toksöz & Abdullah Buğdaycı Ağır Ceza İle Tüm Dijital Platformlarda
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