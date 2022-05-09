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MEHMET AZİZ SARAL’IN USTALIK ESERİ MİOS AÇILDI

Beylikdüzü Gürpınar Sahil’de eğlence hayatına damga vuran Mios İstanbul yeni sezon açılışını yaptı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:47
MEHMET AZİZ SARAL’IN USTALIK ESERİ MİOS AÇILDI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Son 2 yılda İstanbullu eğlence severlere AlAçatı havasını yaşatan Mios İstanbul’un açılışına Mehmet Aziz Saral, Ünal Saral, işletmeci Mehmet Uğur Deveci ve Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti katıldı. 600 kişinin katıldığı Mios İstanbul’un açılışı büyük ilgi gördü. 4 farklı menüsüyle hizmet veren Mios İstanbul lezzetli ve kaliteli ambiyansıyla bu yılda İstanbul’da tek eğlence markası olarak yer alacak. 2 farklı semtte 3 şubesiyle beğeni toplayan Mios İstanbul’un dekorlarına bayılacaksınız, fotoğraf çekmeye doyamacaksınız.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.05.2022 18:02
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aziz SaralUstalık EseriMiosBEYLİKDÜZÜGürpınar Sahil
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