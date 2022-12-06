Mehmet Aslantuğ TRT'nin iddialı dizisinde

HABER: AZİZ KARATAŞ

TRT 1’in her salı akşamı ekrana gelen, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkileyen dizisi Yürek Çıkmazı’nın kadrosu genişliyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un sürpriz bir karakter ile dahil olduğu dizi, aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı anlatıyor.

Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’nın paylaştığı projede Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.