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Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı

06 Haziran 2021 Pazar 13:55
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Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı

Haber Sedat Sarıkaya

Mehmet Ali Erbil Jülide Ateş'in programında samimi açıklamalar yaptı. Erbil daha öğrenciyken kendisiyle evlenen Sedef Altuntaş ile ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Jülide Ateş'in sunduğu "40" adlı programa konuk oldu. Zaman zaman gözyaşlarını da tutamayan Erbil ilişkileri hakkında da konuştu.

Ateş Erbil'e "Aşkınızı şöhret ve para için kullanan kadınlar oldu mu?" diye sordu.

Erbil ise yanıtında "Asla olmadı. Benim hissettiğim, eşlerimin hiçbirisi bana böyle bir şeyi hissettirmedi. Kimle evlendiysem, severek aşkla evlendim. Onlar da benimle hiçbir beklentisi olmadan evlendiler. Hele biri 18-19 yaşındaydı, ne beklentisi olabilirdi benden? O da iyi bir aileden geliyordu. Her şeyi göze alarak evlendi benimle. Ve ona haksızlık ettim ayrıldık" dedi.

EŞİNİ ALDATIP 200 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

2000'li yıllada Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altuntaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dönem Mehmet Ali Erbil'le birlikteliği olay olan ve sonra nikâh masasına oturan Sedef Altuntaş, şovmen ile 1.5 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı.

İkili, 3 haftalık flörtün ardından 28 Ağustos 2001'de nikâh masasına oturmuştu. Rüya gibi bir düğünle evlenen Erbil çiftinin mutluluğu 1,5 yıl sürdü. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Sedef Altuntaş, boşanma kararı almıştı. Mehmet Ali Erbil, boşanırken 200 bin TL tazminat ödemiş bir de eski eşinin yıllık 11 bin dolar olan eğitim masraflarını üstlenmişti.

Önce Vatan Gazetesi

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