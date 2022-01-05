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Mehmet Ali Erbil sahnelere geri döndü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:06
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Mehmet Ali Erbil sahnelere geri döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

MEHMET ALİ ERBİL 3 YIL SONRA KIBRISTA PROGRAM YAPTI

SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

Mehmet Ali Erbil üç yıl sonra Kıbrıs’ta sahneye geri döndü. Yılbaşı gecesi smokinini giyerek Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Erbil, yıllardır yaptığı işine ve sahneye kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ünlü şovmen sahnede tedavi süreci içinde yaşadığı ilginç olayları komik bir dille anlattı, dinleyenleri kahkahaya boğdu. Gecenin sanatçısı ise Cenk Eren’di.

Girne Rocks Hotel’de 2022 yılbaşı gecesi oldukça coşkulu kutlandı. Rocks Hotel’de sahneye çıkan Cenk Eren kendisini dinlemeye gelenlere coşkulu bir gece yaşatırken iki saat boyunca sahnede kaldı. Tom Ford ve Versace marka iki kıyafet giyen sanatçı gece 24.00 te sahneye hayranlarını da alarak 2022 yılı için geri sayım yaptı ve hep birlikte şarkı söyledi. Cenk Eren’i dinleyenler arasında Mehmet Ali Erbil’de vardı.

Mehmet Ali Erbil üç yıl sonra iş başı yaptı…

Üç yıl önce rahatsızlanarak uzun bir tedavi süreci geçiren ve yıllardır Girne Rocks Hotel’in gedikli şovmeni olarak sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil’de yılbaşı gecesi aylarca ayrı kaldığı işine geri döndü. Smokini giyerek sahneye çıkan ünlü şovmen, Cenk Eren’den önce sahneye çıktı. Tedavi süreci içinde yaşadığı ilginç olayları komik bir dille anlatan Erbil, kendisini izlemeye gelenleri adeta kahkahaya boğdu. Eski günlerdeki performansının da üzerine çıkan komedyen “Sağlıklı olmak kadar önemli bir şey yokmuş. Bu güzel ve önemli günde sahneye çıkmak beni çok mutlu etti. Sahneyi de sizleri de çok özlemişim. Bundan böyle yine hep birlikteyiz” dedi. Mehmet Ali Erbil, Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilKıbrısSahneYılbaşı Gecesi
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