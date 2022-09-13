Medya Yüzü Ödülü Olcay Kutluca’ya

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kadına şiddete hayır konsepti ile düzenlenen Altın İnci Ödülleri görkemli bir törenle İstanbul Dedeman Hotel’de sahiplerini buldu.

Türk medyasında örnek teşkil eden başarılara imza atan ve adından sıkça söz ettiren başarılı Olcay Kutluca düzenlenen gecede “Yılın Çıkış Yapan Medya Yüzü” ödülünün sahibi oldu. Gecede konuşma yapan Kutluca, ödülünü bütün gücüyle toplumda var olan kadınlara armağan ederek konuşmasını şöyle sürdürdü; “ şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu bu anlamlı gecede dile getirmek umarım farkındalık yaratır. Bu anlamlı gecede ödüle layık görülmek ayrıca mutlu etti” dedi.

Gecede, Müjdat Gezen, Gülden Karaböcek, Yener Çevik, Aydilge, İlyas Salman gibi değerli isimler de ödül alanlar arasındaydı.