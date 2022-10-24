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MAVİ AKUSTİK GRUBU ‘’KÜÇÜK DÜNYAM (KAFİDİR); İSİMLİ TEKLİ SINGLE ÇALIŞMASIYLA AŞIK VEYSEL’İN ANISINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

MAVİ AKUSTİK GRUBU; 2023 yılının Unesco tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edilmesi, bu yıl vefatının 50.yılı olması ve 25 Ekimin Aşık Veysel’in doğum günü olması sebebiyle, Aşık Veysel’i anmak ve onun adını yaşatmak adına ‘’KÜÇÜK DÜNYAM (KAFİDİR); eserini ilk kez yeniden düzenlediler.

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:40
MAVİ AKUSTİK GRUBU ‘’KÜÇÜK DÜNYAM (KAFİDİR); İSİMLİ TEKLİ SINGLE ÇALIŞMASIYLA AŞIK VEYSEL’İN ANISINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin ilk kadın müzik yapımcısı Nerçin Nursel ÇAKICI’nın yapımcılığını üstlendiği MAVİ AKUSTİK GRUBU ;   Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ile ilk çıkışını yapıyor. NNC PRODUCTIONS etiketi ile çıkaracağı tekli single çalışmasını, Berke BAYRAK’ın yönettiği, Tolga KILIK’ın sanat yönetmenliği üstlendiği video klibi ile müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

25 Ekim de Net D müzik platformundan yayınlanacak olan klibin konusu ise: Aşık Veysel’in fikrini aramak için yola çıkan, onun yolunda çizgisinde ilerleyen gönül adamlarının yaptığı yolculuğu, sonbaharın hüzün veren ama bir o kadar da büyüleyici atmosferinde, Aşık Veysel felsefesine yakışan bir dille anlatıyor.

Mavi Akustik klipte; Aşık Veysel’in müzik algısını, evrensel görüşünü ve anlayışını, edebi fikirlerini yanımıza alarak yolumuza devam ediyoruz’’ mesajını veriyor.

2016 yılında Ercan Çeliker, Serkan Şahin, Özgür Çeliker, Necip Köse, Ufuk Beylan ve Ömer Yılmaz ile 6 kişi olarak kurulan grup ilk çıkışlarını 2019 yılında yapmayı planlıyordu ancak Covid 19 sebebi ile kaybettikleri arkadaşları Özgür Çeliker’in acısı sebebiyle Albüm çıkışlarını askıya almışlardı. Birlikte çıktıkları müzik yolculuklarında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Mavi Akustik aynı misyonla müzik yolculuğuna devam ediyor. Çok sesli bir grup olan MAVİ AKUSTİK, doğal hali ve müzik anlatımıyla müzik severlerin hayatına hoşluklarla geliyor…

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Anahtar Kelimeler:
Mavi Akustik
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