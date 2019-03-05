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Maske'den Albüm Müjdesi

Bir türlü stüdyoya girmeye vakit bulamayınca kendi stüdyolarını kurdular

Maske'den Albüm Müjdesi

Bir türlü stüdyoya girmeye vakit bulamayınca kendi stüdyolarını kurdular

05 Mart 2019 Salı 13:47
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Maske'den Albüm Müjdesi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Sekiz kafadar iş adamının bir araya gelerek, sosyal sorumluluk projelerinde çalmak amacıyla kurdukları MASKE Orkestra kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Geçen akşam Beyoğlu MASK barda sahne alan Maske Orkestra elemanlarını tatlı bir heyecan sarmış bulunuyor. Verdikleri her konser sırasında yoğun bir ilgi gören Maske Orkestra hayranlarından gelen baskılar sonunda bir albüm yapma kararı almışlar.


Maske Orkestranın kurucusu  Şenan Kerçin, Seyrantepe’de bulunan Maske şirketler gurubunun bir bölümüne kurmuş olduğu son sistem ses ve müzik kayıt stüdyosunda kayıtlara başlamışlar. Görünen o ki çok yakın bir zaman da MASKE’nin ilk albümü raflarda yerini alacak. Konu ile alakalı konuştuğumuz orkestranın kurucusu ve sözcüsü Şenan Kerçin ‘Evet siz de şaşırmakta haklısınız yani, bir albüm yapmak için kayıt stüdyosu kurulur mu normalde tabi ki kurulmaz ama bizim grupta bulunan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu kendi hayatlarında profesyonel iş adamları ve hepimiz kendi işlerimizde çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hayranlarımızdan gördüğümüz ilgi ve yoğun baskı üzerine bir albüm yapma kararı aldık. İlk başta kayıt stüdyosu araştırdık ama baktık ki hiçbir kayıt stüdyosunun iş programı bizim iş programımızla uymuyor. Önce bir iki yerle çalışmak istedik ama beceremedik, sonunda kendimiz bir kayıt stüdyosu kurduk ve başına işinin profesyoneli bir arkadaşımız Aranjör Emre Demirhan’ı görevlendirdik, şimdi hiç bir zaman kısıtlaması olmadan albümümüzü yapıyoruz. Bu bizim ilk albümümüz olacak daha adını koymadık, çoğu kendi bestemiz olan Anadolu Rock tarzında toplam dokuz şarkıdan oluşacak şu anda yedi tanesi bitti son iki tanesi üzerinde çalışıyoruz ama bizlerin kendi işlerimiz olduğu için stüdyo çoğunlukla boş kalıyor ve o zamanlarda Aranjör Emre Demirhan denetiminde başka müzisyen arkadaşlarımıza kendi albümlerini yapmak üzere kiraya veriyoruz.’ dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Maskeden Albüm MüjdesiYaşar Şenyüz
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