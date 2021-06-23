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MARK ELİYAHU VE CEM ADRİAN'DAN ORTAK TÜRKÇE ŞARKI

Derinlerde adlı şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:54
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MARK ELİYAHU VE CEM ADRİAN'DAN ORTAK TÜRKÇE ŞARKI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dünya çapında tanınan İsrailli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu ile yorumcu Cem Adrian ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. Derinlerde adlı şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

İsrailli sanatçı Mark Eliyahu'nun melodileri ile Cem Adrian'ın metinleri ve kendine has şarkı söyleme tarzının birleşimiyle ortaya 'Derinlerde' adlı şarkı çıktı.

İki sanatçı arasındaki işbirliği, derin bir bağlantıya dönüşen bir toplantıda başladı.

Mark Eliyahu bu ortak çalışma için duygularını şöyle ifade ett:

"Türkiye ve kültürü benim için her zaman çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Türk müziği beni büyülüyor ve kendimi ona çok bağlı hissediyorum. Cem benim en sevdiğim Türk sanatçılardan biridir. Tanıştığımız ilk saniyeden itibaren bağlantımız çok yakın, çok derin ve çok doğaldı. Cem ile müzik yapmak benim için büyük bir zevk ve çok sevdiğim iki şarkıyı da beraberinde getirdi. Bu albüm için çok heyecanlıyım ve geri dönüp Türkiye'de turneye çıkmak, bu şarkıyı çalmak ve harika hayranlarımla ve arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

Cem Adrian ise, "Mark benim için eşsiz bir müzisyen. İkimiz de birbirimizi tanımadan birbirine hayran olan iki müzisyeniz. İlk yüzyüze tanışmamızda beraber müzik düşledik. İlk olarak benim önümüzdeki sonbahar yayınlanacak 'Ah' albümümdeki 'Kül şarkısı için beraber çalıştık" ifadesini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

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