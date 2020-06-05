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MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ

“Tuttu Fırlattı”, “Her Şey Bitmedi Bitemez” gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Gökçe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

05 Haziran 2020 Cuma 11:56
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MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ

HABER: NEDRET HOTUN


İnternet üzerinden makyaj videosu çekmenin, alınan birçok eğitimden daha ‘işe yarar’ olduğunu söyleyen Gökçe,

‘Güzel Sanatlar Sanat Yönetmenliği mezunuyum. Piyano eğitimim var, Şahika Tekand Tiyatro Okulu mezunuyum, 2 dil biliyorum, davul çalıyorum. İki sene şan dersi aldım, 2 sene reklamcılık yaptım, 20 yaşımdan beri sahnedeyim. Tavsiyem , kutu açın, küfür edin, makyaj videosu çekin . Daha değerli !  ‘ diyerek sosyal medya fenomenlerini kızdırdı.

Güzel sanatçı bir süre önce İstanbul’dan ayrılıp çocukluğunun geçtiği Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Marmaris’in doğasına aşık olduğunu, İstanbul’daki apartman hayatından, doğanın kucağına geçtiğini, albüm çalışmaları ve konserleri dışında Marmaris’ten ayrılmayacağını, villasında kedi ve köpekleriyle yeni yaşamını sürdüğünü sevenleriyle paylaşmıştı.

Önce Vatan Gazetesi

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MAKYAJ YAPINKÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİGökçeNEDRET HOTUN
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