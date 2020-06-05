MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ

HABER: NEDRET HOTUN



İnternet üzerinden makyaj videosu çekmenin, alınan birçok eğitimden daha ‘işe yarar’ olduğunu söyleyen Gökçe,

‘Güzel Sanatlar Sanat Yönetmenliği mezunuyum. Piyano eğitimim var, Şahika Tekand Tiyatro Okulu mezunuyum, 2 dil biliyorum, davul çalıyorum. İki sene şan dersi aldım, 2 sene reklamcılık yaptım, 20 yaşımdan beri sahnedeyim. Tavsiyem , kutu açın, küfür edin, makyaj videosu çekin . Daha değerli ! ‘ diyerek sosyal medya fenomenlerini kızdırdı.

Güzel sanatçı bir süre önce İstanbul’dan ayrılıp çocukluğunun geçtiği Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Marmaris’in doğasına aşık olduğunu, İstanbul’daki apartman hayatından, doğanın kucağına geçtiğini, albüm çalışmaları ve konserleri dışında Marmaris’ten ayrılmayacağını, villasında kedi ve köpekleriyle yeni yaşamını sürdüğünü sevenleriyle paylaşmıştı.