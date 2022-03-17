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Maide’de “Nilay Dorsa” coşkusu

Son dönem popüler eğlence mekanlarından biri olan işletmeciliğini Deniz Polat ve Cavit Kılıç’ın yaptıkları Maide Beyoğlu’nda geçtiğimiz akşam ünlü sanatçı Nilay Dorsa sahne aldı.

17 Mart 2022 Perşembe 10:48
Maide’de “Nilay Dorsa” coşkusu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Maide yoğun gecelerinden birisini yaşarken Nilay Dorsa şarkılarıyla kendisini izlemeye gelen misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede davulla bir şov yapan Nilay Dorsa gece boyunca misafirlerin istek şarkılarını da söylerken, ünlü sanatçıyı izlemeye gelenlerinde bu şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği görüldü.

Program öncesinde Yeni Nesil Meyhane Maide’de gerşekleşen program sonrasında Nilay Dorsa’da yaptığı açıklamada “İstanbul her geçen güzel eğlence mekanlarına kavuşuyor. Maide’de bunlardan birisi ve böyle nezih bir sahnede olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok keyifli ve eğlenceli bir geceydi” diyerek duygularını ifade etti.

Yeni Nesil Meyhane Maide’de ayrıca hafta içi Çarşamba akşamları Hande Aras dj setup’ta misafirlerini ağırlamaya devam edeceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Nilay Dorsa
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