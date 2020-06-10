Mahkeme sansürü red mi etti?

Cem Yılmaz; ‘‘Bu gayretin elbet bir ödülü olmalı’’ demişti.

ÜNLÜ OYUNCU SERENAY SARIKAYA HAVUZ GÖRÜNTÜLERİ İÇİN SON DURUM

MAHKEME SANSÜRÜ RED Mİ ETTİ?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen haftanın en büyük magazin olayı Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Bodrum tatili sırasında, havuzun bahçesinde ‘Magazin Burada’ adlı web sitesinin kameramanları tarafından paparazilenmesi oldu. Olay sonrasında oldukça sinirlenen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ‘‘Bu gayretin bir ödülü olmalı’’ demiş ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, bu görüntülerin internet ortamından kaldırılmak süreti ile yasak getirilmesi için harekete geçilmişti. Dilek Yaman’ın Günaydın'da çıkan haberine göre Hakimlik, ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi başvurusunu reddetti.

Villanın Havuzunda Görüntülendiler.

Son haftalarda Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın bir küsüp bir barışık aşklarının ardından genç sevgililer barışınca soluğu Cem Yılmaz’ın Bodrum’daki villasında aldılar. Sevgililer tatilleri sırasında havuz da eğlenirken Bülent Makar’ın yönetimindeki ‘Magazin Burada’ ekibinin kameramanları tarafında görüntülendiler. Çekilen görüntülerin internete düşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz. ‘‘ Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum… Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.’’ yazarak Bülent Makar ve ekibini şikayet edeceğini açıklamış oldu.

Cem Yılmaz; Ne reddi, bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz.

Olay sonrasında Yılmaz, tarafından ‘Kişilik Hakkı İhlali’ iddiası ile mahkemeye suç duyurusunda bulunarak görüntülere internet yasağı getirilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ‘İkiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tesbit edilemediğine karar vererek, erişim engelleme talebini red etti’ şeklinde basında çıkan haberlere karşılık Cem Yılmaz, sayfasında yaptığı bir yeni bir paylaşımla; ‘Israrla, ev gözetleme konusunu olağanlaştırma çabanızı anlıyorum.. Mahkeme kararını ‘‘magazin’’ sayfaları, sosyal medya hesapları ‘‘talebi reddedildi’’diye vermiş… Bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz? Açık bir Türkçe ile yazıyor aşağıda… İnsanların evini gözetleyemezsiniz’ şeklinde bir paylaşım yaparak, karar metnini paylaştı.





Daha Önce Aynı Yerde Defne Samyeli’de paparazilenmişti

Olayın geçtiği mekandaki havuzun başında iki sene önce Defne Samyeli ile beraber aynı şekilde gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile o zamanki sevgilisi Defne Samyeli’ni tanıştırmış hep birlikte doğum günü kutlamışlardı. Aynı havuzun başında paparaziler tarafından çekilen görüntüler günlerce magazin basınında yer almış fakat olay mahkemeye taşınmadan unutulup gitmişti.

Serenay Sarıkaya Hamile mi, Ufukta Evlilik mi Var

Serenay Sarıkaya görüntülerinin internete sızmasının ardından magazin dünyasının bir numaralı konusu olan, Serenay Sarıkaya’nın almış olduğu kilolara dikkat çekilerek ‘acaba Serenay hamile mi?’ sorusu dolaşmaya başladı. Daha önce, aynı havuzda görüntülenme olayına ses çıkartmayan Cem Yılmaz’ın bu defa olayı mahkemeye taşımasının ardından ikilinin yaşadığı duygusal bağın sanılandan çok daha ciddi olduğu ve bu aşkın evlilikle sonuçlanmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Serenay Bergen’I Canlandırmak İçin Kilo mu Aldı

Fiziğine her dönem çok fazla önem veren Sarıkaya’nın, evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaptığı müzik ile bir döneme damga vuran acıların kadını Bergen’i beyaz perdede gerçeğe daha yakın canlandırabilmek için özellikle kilo almış olabilir… Bu konuların önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağı ve başka olaylara da örnek olması bekleniyor…