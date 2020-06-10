Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mahkeme sansürü red mi etti?
Mahkeme sansürü red mi etti?
30 yaşından sonra çıkan benlere dikkat
30 yaşından sonra çıkan benlere...
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
Sınav hazırlığındaki öğrencilere tavsiyeler
Sınav hazırlığındaki öğrencilere tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mahkeme sansürü red mi etti?

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:17
0 Okunma
Mahkeme sansürü red mi etti?

Cem Yılmaz; ‘‘Bu gayretin elbet bir ödülü olmalı’’ demişti.

ÜNLÜ OYUNCU SERENAY SARIKAYA HAVUZ GÖRÜNTÜLERİ İÇİN SON DURUM

MAHKEME SANSÜRÜ RED Mİ ETTİ?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen haftanın en büyük magazin olayı Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Bodrum tatili sırasında, havuzun bahçesinde ‘Magazin Burada’ adlı web sitesinin kameramanları tarafından paparazilenmesi oldu. Olay sonrasında oldukça sinirlenen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ‘‘Bu gayretin bir ödülü olmalı’’ demiş ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, bu görüntülerin internet ortamından kaldırılmak süreti ile yasak getirilmesi için harekete geçilmişti. Dilek Yaman’ın Günaydın'da çıkan haberine göre Hakimlik, ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi başvurusunu reddetti.

Villanın Havuzunda Görüntülendiler.

Son haftalarda Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın bir küsüp bir barışık aşklarının ardından genç sevgililer barışınca soluğu Cem Yılmaz’ın Bodrum’daki villasında aldılar. Sevgililer tatilleri sırasında havuz da eğlenirken Bülent Makar’ın yönetimindeki  ‘Magazin Burada’ ekibinin kameramanları tarafında görüntülendiler. Çekilen görüntülerin internete düşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz. ‘‘ Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum… Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.’’ yazarak Bülent Makar ve ekibini şikayet edeceğini açıklamış oldu.

Cem Yılmaz; Ne reddi, bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz.

Olay sonrasında Yılmaz, tarafından ‘Kişilik Hakkı İhlali’ iddiası ile mahkemeye suç duyurusunda bulunarak görüntülere internet yasağı getirilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ‘İkiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tesbit edilemediğine karar vererek, erişim engelleme talebini red etti’ şeklinde basında çıkan haberlere karşılık Cem Yılmaz, sayfasında yaptığı bir yeni bir paylaşımla; ‘Israrla, ev gözetleme konusunu olağanlaştırma çabanızı anlıyorum.. Mahkeme kararını ‘‘magazin’’ sayfaları, sosyal medya hesapları ‘‘talebi reddedildi’’diye vermiş… Bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz? Açık bir Türkçe ile yazıyor aşağıda… İnsanların evini gözetleyemezsiniz’ şeklinde bir paylaşım yaparak, karar metnini paylaştı.


Daha Önce Aynı Yerde Defne Samyeli’de paparazilenmişti

Olayın geçtiği mekandaki havuzun başında iki sene önce Defne Samyeli ile beraber aynı şekilde gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile o zamanki sevgilisi Defne Samyeli’ni tanıştırmış hep birlikte doğum günü kutlamışlardı. Aynı havuzun başında paparaziler tarafından çekilen görüntüler günlerce magazin basınında yer almış fakat olay mahkemeye taşınmadan unutulup gitmişti.

Serenay Sarıkaya Hamile mi, Ufukta Evlilik mi Var

Serenay Sarıkaya görüntülerinin internete sızmasının ardından magazin dünyasının bir numaralı konusu olan, Serenay Sarıkaya’nın almış olduğu kilolara dikkat çekilerek ‘acaba Serenay hamile mi?’ sorusu dolaşmaya başladı. Daha önce, aynı havuzda görüntülenme olayına ses çıkartmayan Cem Yılmaz’ın bu defa olayı mahkemeye taşımasının ardından ikilinin yaşadığı duygusal bağın sanılandan çok daha ciddi olduğu ve bu aşkın evlilikle sonuçlanmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Serenay Bergen’I Canlandırmak İçin Kilo mu Aldı

Fiziğine her dönem çok fazla önem veren Sarıkaya’nın, evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaptığı müzik ile bir döneme damga vuran acıların kadını Bergen’i beyaz perdede gerçeğe daha yakın canlandırabilmek için özellikle kilo almış olabilir… Bu konuların önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağı ve başka olaylara da örnek olması bekleniyor…

DHA

Son Güncelleme: 10.06.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaHavuz GörüntüleriCem YılmazSansürYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI KUMBAĞ
ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI KUMBAĞ
Hilal Özdemir / Kamuoyuna duyuru cevap hakkı
Hilal Özdemir / Kamuoyuna duyuru cevap hakkı
Kutsal Bırak Kırılsınlar Diyor!
Kutsal Bırak Kırılsınlar Diyor!
HABİB'İN KAHVESİ (“KALK GİDELİM” SETE ÇIKTI)
HABİB'İN KAHVESİ (“KALK GİDELİM” SETE ÇIKTI)
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
ARDA HAN  “DERDİM ÇOK” KLİBİ İLE ZİRVELERİ SALLIYOR
ARDA HAN  “DERDİM ÇOK” KLİBİ İLE ZİRVELERİ SALLIYOR
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ
MAKYAJ YAPIN, KÜFÜR EDİN DAHA DEĞERLİ
Kliniğini taşıdı
Kliniğini taşıdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı