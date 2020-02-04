Mahkeme kararından sonra uzlaşma isteniyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ve 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenen “İki Gözüm Ahmet” filmi ile ilgili olarak Kaya’nın varislerinin talebi üzerine mahkeme tarafından “İhtiyati Tedbir” kararı alınmıştı. Kararın üzerine basın açıklaması yapan filmin yapımcılarından Ömer Demiral, “Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir” dedi.

Sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filmi ile ilgili olarak Kaya’nın varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “İhtiyati Tedbir” kararı alındı. Karar üzerine filmin yapımcıları ve filmin hukuk danışmanı tarafından Hilton İstanbul Maslak Otel’de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya filmin yapımcısı Eşref Bukan ve Ömer Demiral, filmin yönetmenleri Hakan Gürtop, Gani Rüzgar Şavata, filmin genel danışmanı Nurettin Soydan, oyuncu Özgür Tüzer, hukuk danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu katıldı.

“Bu filmle ilgili maddi ve manevi ne istiyorlarsa ben hazırım dedim”

Filme ilk olarak aile fertlerinin onayı doğrultusunda başladıklarını ifade eden Yapımcı Eşref Bukan, “Ahmet Kaya’nın 21 yıl önce uğradığı bu linç, yaşadığı bu talihsiz gece tabi ki bizim hafızamızdan hiçbir zaman silinmedi. Ben de bu projeye katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Tabi ailenin onayı olması şartıyla ben bunu söyledim. Mustafa Kaya’nın da bize söylediği şey; bizde herhangi bir sorun yok. Bu film çekilir, izinleri de var, bana ilk teaserı geldikten sonra bu işe dahil oldum. Mustafa Kaya kendisi de oynadı. Görüntüler de var elimizde. Açıklamaları da var, her şey var. Ben işin bu boyuta gelmesini hiçbir zaman istemezdik. Sonuçta Ahmet Kaya’nın ailesi bizim de ailemiz. Benim sonsuz saygı ve sevgim de vardır. Biz Ahmet Kaya sevenleri olarak 21 yıl sonra böyle bir projeye imza atmamın nedeni de bir nevi o mağduriyeti giderme, topluma Ahmet Kaya’yı anlatmak. Gülten Hanıma Nurettin Soydan zaten bizim konuşmamız dahilinde gitti. Onlarla iki defa da benim temasım oldu. Bu filmle ilgili maddi ve manevi ne istiyorlarsa ben hazırım dedim. Oradan da olumsuz cevap geldi” diye konuştu.

“Filmimiz herhangi bir telif hakkı içermemektedir”

Yapımcı Ömer Demiral ise, “Biz iyi bir senaryo, büyük bir prodüksiyonla “İki Gözüm Ahmet” filmini gerçekleştirdik. Filmimizin her sahnesi hukuk süzgecinden geçirilerek tamamlandı. Gelinen nokta da filmimizin gösterimi herhangi bir somut delile dayanmadan maalesef durdurulmuştur. Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Hakan Gürtop “Gülten Kaya filmimizi izlesin bize teşekkür edecektir”

Filmin yönetmeni Hakan Gürtop filmin mahkemelik olması ile ilgili olarak “Ben Ahmet Kaya’yı çok uzun yıllar önceden tanırım. Dolayısıyla tanıdığım birinin bu kadar haksızlığa uğramış ve halkların kardeşliğini savunan Ahmet Kaya’yı kitlelerle halkla buluşturmak için yola çıktık. Benim on yaşındaki çocuğumun da, yeni neslin de bu tür filmlerle Ahmet Kaya”yı tanıma hakkı var. Gülten Kaya filmimizi izlesin bize teşekkür edecektir” dedi.

Filmin başrol oyuncusu Özgür Tüzer “biz kötü bir şey yapmadık’’

Filmin başrol oyuncularından Özgür Tüzer basın toplantısında söz sırası kendisine geldiğinde ise ‘’Ben çok yeni bir sanatçıyım. Bu filmde oynamaktan onur ve gurur duydum. Eşi Gülten Kaya’nın filmin yapılmasına karşı çıkmasına bir anlam veremiyorum. Bence filme destek olmalı. Çünkü biz kötü bir şey yapmadık’’ dedi

“Bir insanın hayatının çekilmesi için ailesinin iznini gerektirecek yasal bir yasal bir mevzuat söz konusu değildir”

Filmde herhangi bir telif hakkının bulunmadığını ifade eden Hukuk Danışmanı Avukat Hacı Orhan, “Bugün “İki Gözüm Ahmet” filminin yayınıyla ilgili verilen durdurma kararı için buradayız. Bu film 7 Şubat’ta yayına girecekti. Ancak mahkeme 7 gün kala bir tedbir kararıyla filmin gösterimini engellemiş oldu. Bu kararın esasında kişilik haklarına saldırı, kişilik haklarının ihlali sebebi ile bir durdurma kararı verildi. Telif hakkı bitmiş bir eser için söz konusu olabilir. Yani bugün Ahmet Kaya filmi biterse, gösterime girdiğinde, ilerleyen süreçte bir kişi gelip bir kişi bu filmi kullanırsa o zaman Ahmet Kaya filmi için bir telif hakkı söz konusu olur. Ancak burada telif hakkının söz konusu olması için eser sahibinin bir dava açması gerekir. O yüzden şu an bir davacı Gülten Kaya’nın böyle bir eseri söz konusu olmadığından dolayı Gülten Kaya’nın kendi kişilik hakları ihlal edildiğinden dolayı dava açmıştır. Kendisinin de telifle ilgili bir talebi yoktur. Davanın konusu telif değildir. Hukuken bu filmin çekilmesi, bir insanın hayatının çekimi için ailesinin iznini gerektirirecek yasal bir yasal bir mevzuat söz konusu değildir” dedi.

“Biz bu çekime Mustafa Kaya ile beraber başladık”

Filmin Yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ise, “Mustafa Kaya bu projenin içerisinde. Biz bu çekime Mustafa Kaya ile beraber başladık. Mustafa Kaya ilk filmin teaser’inde oynadı. Senaryonun bazı bölümlerini biz Mustafa Kaya’dan aldık. Ama ailesi ile problem yaşadığı için ricada bulundu. Bende yapımcılara ilettim. Biz Mustafa’yı muaf tuttuk. Mustafa bu filmde oynadı. Aile incinmesin diye biz Mustafa’yı geri planda tuttuk. 21 sene önce bu salonda taşlanan, linç edilenlere karşı bu filmi çekeceğimi söyledim” diye konuştu.