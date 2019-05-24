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Mahir Başkan ile geçmiş yıllara dönüyoruz

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

Mahir Başkan ile geçmiş yıllara dönüyoruz

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

24 Mayıs 2019 Cuma 13:10
5 Okunma
Mahir Başkan ile geçmiş yıllara dönüyoruz

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Müzik piyasası senelerdir tek albümlük zamanları yaşıyor. Eski sanatçılar da yeni isimler de artık tek eserle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama Mahir BaşkanTürkü severler beni tanımalı, ilk merhabada herkes sevdiği bir şey bulmalı ” diyerek ilk albümüne 8 türkü aldı. Uzun yıllardır Belçika’da yaşayan sanatçı YÜREK SIZIM adını verdiği albümünde Sedat Sakarya ile çalıştı ve albümün ilk klibi Turgay Ceylan tarafından sevilen türkü BEKAR GEZELIM’e çekildi.

ŞİİR BENİM VAZGELMEZİM

Şiire olan düşkünlüğünü her kalem alışında kağıda döken Başkan, albümde bir de Sözleri Kendisine ait Şiir yorumladı. 

Hayatın Bir çok zorluklarını yıllarca göğüsleyip, tırnakları ile şimdi ki Hayat çizgisine gelen Mahir Başkan, Yaşamını kısaca şöyle özetliyor. “ Hiç bir zaman pes etmedim aksine azmettim, hırslandım, çalıştım ve başardım”

İletişim: ERHAN ARI 05325051525

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Anahtar Kelimeler:
Mahir BaşkanTürküYürek SızımBekar Gezelim
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