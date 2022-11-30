Maher Zain’den Dünya Kupası’na özel şarkı

Seslendirdiği Türkçe şarkılarla Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık “Reis’i seviyorum” diyerek dile getiren Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için özel bir şarkı hazırladı. ‘Hazır olun’ anlamına gelen “Tahayya” adlı şarkı, klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Klip, Katar’ın hareketli başkenti Doha’da çekildi. Çalışmada ülkenin yerel kültürü, geleneği ve değerlerini yansıtan ikonik unsurlara yer verildi.



HUMOOD ALKHUDHER İLE DÜET YAPTI



Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası’ndaki sürpriz Arjantin galibiyeti, spor camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Maher Zain’in ilk kez Müslüman bir ülkede düzenlenen Dünya Kupası için hazırladığı “Tahayya” şarkısı da müzik piyasasında benzer bir etki yarattı. Maher Zain’in Kuveytli Humood Alkhudher ile birlikte seslendirdiği şarkı, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.



MÜZİK VE FUTBOL İNSANLIĞI BİRLEŞTİRME GÜCÜNE SAHİP



Dünyanın en popüler Müslüman sanatçılarından olan ve klipleri YouTube’da izlenme rekorları kıran Maher Zain, “Arap kökenli bir sanatçı olarak, Dünya Kupası’nın ilk kez bir Arap-Müslüman ülkesinde düzenlenmesinden gurur duydum” dedi. Zain, sözlerinde barış ve huzur temenni ettiği şarkısının Dünya Kupası’nda da ses getireceğine inandığını söyledi. Zain’e şarkıda eşlik eden Humood Alkhudher de “Müzik gibi futbol da ırk, din veya kültürden bağımsız olarak insanlığı birleştirme gücüne sahiptir. Bu gerçekten tarihi bir an” diye konuştu.

