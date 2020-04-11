MAGAZİNMATİK

Aşk 101 Hakkında İki Kelam!...

Şu günlerde sosyal medyanın gündeminde olan bir dizi var adı “Aşk 101 “ ilk duyduğumda bir marketler zincirini hatırlatmıştı bana…Neyse efendim Netflix yeni bir Türk dizisini daha yayına sokuyor...Netflix'in 3. Türk dizisi olan Aşk 101, 24 Nisan 2020 tarihinde 8 bölüm halinde Netflix'te olacak...

Aşk 101 dizisinin ilk resmi tanıtımı yayınlandı.Pekiyi Netflix'in bu yeni Türk dizisinde kimler rol alıyor ve konusu nedir? Bir bakalım isterseniz

Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı dizide başrollerde Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nu (Kemal) yer alıyor dizide….

Dizinin konusuna gelince

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Evet Aşk 101 böyle bir dizi yani bir gençlik dizisi sosyal medyada bu kadar konuşulmasına gelince dizinin yayınlanacağının duyurulmasından sonra bir kesim dizi hakkında tepki mesajları yayınlamaya başladı dizinin eşcinsel içerik taşıdığına dair söylentiler yayılıyor…Dizinin fragmanına baktığımızda bu söylentilerin yersiz olduğunu görüyoruz ama tabiî ki fragmanlar bir dizi hakkında ne kadar bilgilendirici olur o da ayrı mesele..

Ama şu belirtmeliyim ki oldu da dizi eşcinsel içerik taşıyorsa eeee napalım yani izlemezsin olur biter madem rahatsız oluyorsun.Yani insanların cinsel tercihleri nedeniyle bu yargılama işini sanırım biraz fazla abartıyoruz.Kimse kimsenin yaşam haklarını ihlal etmediği sürece bırakın kim kimi sevmek istiyorsa sevsin…

Bir Yastık Yarışının Ardından!...

Sosyal medya absürtlükleri bitmek bilmiyor tuhaf tuhaf challengeler yapılıyor hani yani niye? Neden? Arkadaş diye soruyor insan kendine!...

Çoğu challenge’ın insana bir gıdım faydası yok ama salgın gibi yayılıyor dünyada bir anda…Mesela geçenlerde bir tanesine rastladım üç kişilik bir oyun ve sonunda ortadaki kişi büyük hasarla bitiriyor bu oyunu!...İzlerken Allah’ın size bahşettiği beyni niye yiyip duruyorsunuz diyor insan…

Neyse şu evlerde kapalı kaldığımız günlerde tabiî ki sosyal medyanın medarı iftiharları evlerde boş durmadılar kendilerine yeni eğlence kapıları açtılar.

Bir Yastık Challenge diye bir akım oluştu tüm dünyada tabi bizim fenomen(!) lerde kayıtsız kalmadı hemen bir yastığı gömdüler karınlarına çektiler fotoğrafları paylaştılar sosyal medyalarında hala anlamış değilim sonucunda ne elde edeceklerini ama işte eğleniyorlar herhalde kendilerince diyorum…

Ama bu yastık challenge denen olay yeni bir şey değilmiş onu öğrendim…Bundan 13 yıl evvel şarkıcı Tuğba Özerk 2007 yılında çektiği video klipte yastıktan elbise yaparak o dönemde #quarantinepillowchallenge’ı uygulamış bile…Özerk ,Sosyal medya hesabında ‘Yıkıldı Duvarlarım’ albümünün ‘Yastık’ şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaştı …Pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge’ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.

Yani sevgili fenomen arkadaşlar yeni bir şey bulmamışsınız sadece daha evvel önce yapılanı tekrarlamışsınız…

Covid-19 Salgını Dengeleri Değiştirdi!

Tüm dünyayı ektisi altına alan Coronavirüs nam-ı diğer Covid-19 salgını bizim ülkeye uğradığından beri pek çok sektörde dengeler değişti.

Uzun süredir ekranlara çakılı bir şekilde yaşıyorduk çoğumuz dizilerin elinde oyuncak olmuştu!..Dizilerle yatıp dizilerle kalkıyorduk ki bir salgın tüm dengeleri alt üst etti.Aynı şekilde diğer televizyon programları ve müzik, eğlence sektörü de bu olumsuz durumdan haylice nasiplendi.

Setler durdu, eğlence mekanları kapandı, konserler bitti!...

Tek bitmeyen sosyal medya oldu…

Maşallah sosyal medya zaten hayatımızda öncelikliydi ama şimdi insanlar arası iletişim kurmanın dışında durma noktasına gelen sektörlerin can simidi oldu.

Covid-19 salgını şu aşamada Türk televizyonculuğunu da yeniden dizayn ediyor. Bir çok program ve dizi ekrana şimdilik kaydıyla veda etti ama dönüş umutları başka bir bahara kalabilir yani anlayacağınız artık hiç birşey eskisi gibi olmayacak!...

Televizyon seyircisi kafasını ekrandan kaldırıp sosyal medyada eğlenmenin keyfini keşfetti…Taşları yerinden oynayanlar , yeniliklere açık olup üretici olanlar daha şimdiden kayda değer ilerleme elde etti.

Sanırım artık televizyon , eğlence ve müzik dünyasının kalbi sosyal medyada atacak ufak bütçelerle büyük izlenimlerin elde edildiği mecra alışkanlık yapacak ve bundan böyle yüksek bütçeli işler televizyon ekranında kendine zor yer bulacak!...

Koronalı Günlerde Nostalji!

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle yaşamın nerede ise durma noktasına geldiği şu günlerde televizyon kanallarında nostaljiye dönüş başladı.

Kanal D artık tam bir klasik olan Aşk-ı Memnu dizini yeniden ekrana sürdü bilmem kaç yüzüncü kez izlediğimiz Aşk-ı Memnu’yu sanki ilk kez izliyoruz gibi izlemeye başladık bile!...

TRT’de hemen arşivini ekrana süren televizyon kanallarından

Bir döneme damga vuran efsane diziler listesinde yer alan “Ferhunde Hanım ve Kızları”nı tekrar yayınlamaya başlayan TRT aslında bize tam bir nostalji yaşatıyor.

Daha dizimanik olmadığımız her kanalda günden 2-3 dizinin dönmediği zamanlarda hani derler ya buralar hep dutluktu dediğimiz o TRT kanalı en favori kanalımız olduğu dönemde izlediğimiz gelmiş geçmiş en iyi aile dizisi olan Ferhunde Hanım ve Kızları dizisini yenide izlemenin tadı doyumsuz olacak!...

Kadrosunda bugün pek çok dizinin starı olan ama o zaman sadece onları tiyatro sahnesinde izleme fırsatı bulabildiğimiz isimlerin gençlik hallerini izlemek oldukça keyifli…

Belki şu zor zamanlarımızda aile kavramının ne kadar önemli olduğunu anlamaya tekrar başladığımız günlerde sıcak aile ilişkilerinin işlendiği bir dizi bizi birbirimize bağlamak açısında bulunmaz fırsat…

Murat Evgin’in İspanyolca Şarkısı Youtube Kanalında

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin’in müziklerini yaptığı “Elif” dizisi Latin Amerika, Şili, Kolombiya, Meksika ve Arjantin’de; “Yaralı Kuşlar” dizisi ise “Ömer” adıyla Kolombiya’da yayınlanmaya başladı.

Dizilerin yayınlandığı ülkelerdeki hayranlarından birçok yorum alan Murat Evgin, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde “Allahım Sana Sığındım” isimli şarkısını İspanyolca ve Türkçe söyleyerek YouTube kanalında yayınladı.

Evgin, yakında “Elif” ve “Yaralı Kuşlar” dizilerinin soundtrack’ini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Özgür Aras Star Avına Çıktı!

İnstagram hesabı @arasozgur üzerinden 3 gün üst üste yaptığı yayınla yeni seslere yer veren ve onları takipçilerine tanıtan Özgür Aras ‘ın büyük ilgi gören yayına Deniz Seki, İrem Derici, Simge, Reyhan Karaca ve Yonca Evcimik bağlanarak hem sohbet etti hem de şarkılar söylediler ve yayına bağlanan genç müzisyenlere yorumlarıyla motive ettiler…

27 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını ve menajerliğini yapan Özgür Aras instagram hesabı @arasozgur üzerinden yaptığı canlı yayında yeni starlar arıyor…

Özgür Aras, bir içecek firmasıyla 3 gün üst üste instagram hesabı @arasozgur üzerinden genç müzisyenleri ağırladığı canlı yayının en dikkat çeken ismi Türk Müziği konservatuarından mezunu olan özel bir proje için ünlü popçu İrem Derici ile düet yaptığı, sözü ve müziği kendisine ait ‘Hadi Eyvallah’ isimli şarkısını ardından “O İş Bende” ve “Sema Gibi” şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sunan Ozan Pehlivan oldu…

Ozan Pehlivan’ın sesini dinleyen Simge ve Deniz Seki övgüler yağdırırken Canlı Yayın sırasında sesi kadar fiziği ile de dikkat çeken genç şarkıcıya oyunculuk teklifi geldi. Simge “Çok iyi ses…” derken , Deniz Seki “İyi şarkı söylemenin yanı sıra iyi bir enstürmanist” dedi.

Özgür Aras önümüzdeki günlerde sahibi olduğu müzik şirketi “Ajlan Records” dan genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacak.

Yeşim Salkım'ın Whitney Houston Anısı!

Yeşim Salkım dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston ile olan bir anısını sosyal medyada paylaştı.

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün sosyal paylaşım sitesi instagram üzerinden hayranlarıyla Amerikalı şarkıcı Whitney Houston’la birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

Yeşim Salkım: “Whitney Houston en çok anne olmayı sevdi”

Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde arşivini düzenlerken bulduğu fotoğrafla ilgili; “Yıl 2000.. Eşiyle birlikte özel bir gece için İstanbul’a gelmişlerdi. O gece uzun sohbet ettik. Şarkıcılıktan çok anneliği konuştuk. Whitney Houston, benim en hayran olduğum kadın” dedi.