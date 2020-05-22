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MAGAZİNMATİK

HABERLER: FUNDA ERKOÇ

22 Mayıs 2020 Cuma 16:28
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MAGAZİNMATİK

4 İsim 'Bende Özledim' Projesinde Birleşti!

Özgün projeleriyle her dönem adından sıklıkla söz ettiren ''Bahadır Tatlıöz'' ülke olarak içinden geçtiğimiz zor günlerde sektörün en başarılı müzisyenleriyle bir araya gelerek ve geçmişin nostaljik, huzur veren duygusunu ön planda tutarak, dillere pelesenk olmuş ''Ben de Özledim'' şarkısını yeniden yorumladılar.

Projenin mimarı olan ''Bahadır Tatlıöz''e; müzikseverleri çok heyecanlandıracak 3 büyük isim; Aydın Kurtoğlu, Gülden ve Mustafa Ceceli muhteşem yorumlarıyla eşlik etti.

Yıllar geçmesine rağmen hala çok sevilen ve 1982 yılında yayınlanan Ferdi Tayfur albümüne adını vererek kült olmuş şarkılar listesinin zirvesinde yer alan ''Ben de Özledim''in yepyeni aranjesi ve 'evde kal' sürecine uygun olarak kurgulanan klibi ise ''Bahadır Tatlıöz'' imzası taşıyor.

Evde kalmaya devam ettiğimiz, sahne ve konserlerin tamamının sekteye uğrayarak müzik sektörünün de içinde olduğu bu zor günlerde müzisyenlerin bir araya gelerek üretmeye devam ettiği ve ele ele vererek kaygısızca birlik olduğu bu proje çok alkışlanarak kalıcı bir iz bırakacak.

''Ben de Özledim'' şarkısının klibinde; Bahadır Tatlıöz, Aydın Kurtoğlu, Gülden ve Mustafa Ceceli'nin evlerinden çekip yolladığı görüntülere daha önceden çekilmiş dış görseller eşlik edince ortaya 80'li yılların sıcaklığı, nostaljik duygularımızın kabardığı görüntüler ortaya çıktı. ''Bende Özledim''in yepyeni hali, yoğun olarak eskileri ve özlem duyduklarımızı yad ettiğimiz bu zamanlarda izleyicisinin yüreğine dokunacak.

Bemol9 Müzik Yapım ve DMC dağıtımı ile Bahadır Tatlıöz feat Aydın Kurtoğlu, Gülden, Mustafa Ceceli''Ben de Özledim'' tüm müzik platformlarında yayında.

Anne Yüreği Dayanamadı!

Aşırı derecede Survivor takipçisi olduğu bilinen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz  gün yaptığı paylaşımla Gönüllüler Takımı’nda yarışan Evrim Keklik’in annesini hayli yaraladı.

Akalın, Survivor Evrim Keklik'in yarışma anındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak “Gideceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. Ağla, ağla beter ol” dedi.

Bunun üzerine Evrim’in annesi Fatoş Keklik, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Akalın’a sitem etti.

Kalbi kırılan anne “Demet Hanım siz Türkiye’ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” dedi.

Fatoş Keklik’e katılıyorum…Demet Akalın’ın bu survivor sevdası bazen çok aşırıya kaçıyor hatta o kadar ki bazen yarışmanın seyrini değiştirecek manevraları oluyor oylamalarda!

Gerçektende topluma mal olmuş bir sanatçı sıfatını taşımak istiyorsa  insan biraz sınırlarını bilecek fazla duygusal davrandı mı  işin tadı kaçıyor!

Bülent Serttaş’ın George Clooney Havası!

Şarkıcı Bülent Serttaş yeni imajı ile hollywood'un yakışıklı yıldızı George Clooney'e benzetildi.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, karantina döneminde klip çekimi yaptı.Klipte yepyeni bir imaja bürünen Bülent Serttaş'ın yeni görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Korona virüs nedeniyle berbere gidemeyen ve kendine mecburi yeni bir tarz oluşturan Serttaş, yeni haliyle dünyaca ünlü oyuncu George Clooney’e benzetildi.

Emre Kaya Sosyal Medya Takibi Başlattı!

Şarkıcı Emre Kaya sosyal medya uygulaması Twitter'da takipçilerini takip etmeye başladı.

Pop müziğin sevilen sesi Emre Kaya, sosyal medya uygulaması Twitter'da kendini takip eden takipçilerini takibe almaya başladı.Kaya'nın bu hareketi şarkıcının hayranlarını hayli memnun ediyor.

Her zaman hayranlarına verdiği değer ile takdir gören Emre Kaya, karantina döneminde sosyal medyasına daha fazla zaman ayırmaya başladı ve bu dönem içinde kendini takip edenleri takip ederek pek çok sanatçının yapmadığını yapmaya başladı.

Aynı tarz bir hareket şarkıcı Ferhat Göçer tarafından da uygulanmakta. Göçer ,sosyal medyasında  1 milyondan fazla kişiyi takip ederek bir rekora imza attı.

“Kalk Gidelim Eve” Bayramda Muğla’dan Devam!

TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca soluksuz izlenen “Kalk Gidelim” dizisi Nisan ayından itibaren ( Covid-19) tedbirleri kapsamında “Kalk Gidelim Eve” olarak ekrana gelmeye devam etmişti. Dizi seyircisine sürpriz yaptı ve “Kalk Gidelim Eve” Bayramda ‘Cuma ve Cumartesi olmak üzere üst üste iki gün yeni bölüm’ birden yayımlama kararı aldı.

(Covid-19) kapsamında Muğla’da kalmaya devam eden oyunculardan Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran uzun bir aradan sonra ilk kez Bayram Kahvaltısı çekimleri için başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyarak bir araya geldi. Dizinin başrol kadın oyuncularından Ayça Varlıer şunları söyledi ; “ Derler ya tek kisilik dev kadro diye; biz de kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak büyük ve her zaman olduğu gibi çok keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime cok iyi geldi. Muğla’nın olağanüstü doğasında hem yaşıyor hem çalışıyor olmak ayrıca büyük bir şans benim için. Bunun keyfini de sürüyorum” dedi.Mehtap Bayri ; Ekibimizin,yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan’ın desteği Ve Yapımcımız Eyüp Üstün’ün desteği ile güzel bir deneyim yaşadık. İşimizi ve ekibimizi çok özledim. Umarım yakın zamanda buluşur ve çekimlerimize başlarız” dedi

Koronavirüs Emrah’a Şarkı Yaptırdı!

Şarkıcı Emrah, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp, tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle sürpriz bir projeye imza attı.

Emrah, karantina sürecini geçirdiği Bodrum'daki evinin stüdyosunda, söz ve müziği kendisine ait olan 'Salgın' isimli şarkıyı çıkardı.

Seyhan Müzik ve Future Production etiketiyle piyasaya çıkan şarkının klip yönetmenliğini Kubilay Kasap yaparken, düzenlemesini ise Cüneyt Yalmaz üstlendi. 16 Mayıs itibari ile tüm dijital platformlarda ve YouTube'da çalmaya başlanan şarkının klibinde, sağlık çalışanlarının corona virüs salgını sonrası gösterdiği özverili mücadeleye de yer verildi.

Matrix 4 Çekimleri Temmuz'da Yeni Başlıyor!

Çekimlerine başlanan ama covid-19  salgını sebebiyle çekimleri sekteye uğrayan Matrix 4'ün prodüksiyon aşamasına temmuzdan itibaren devam edileceği duyuruldu.

Şubat ayında San Francisco'da başlayan Matrix 4 çekimleri planlanın tersine gitti. Mart ayında Berlin'e taşınacak çekimler Avrupa'ya da sıçrayan salgın sebebiyle durdurulmuştu.

Variety'nin özel haberine göre, Warner Bros. temmuzun ilk haftası filmin çekimlerine yeniden start vermenin planlarını yapıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss üçlemedeki rollerine geri dönerken, ünlü oyunculara Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff gibi isimler eşlik ediyor. Lana Wachowski'nin yönettiği filmin vizyon tarihi 21 Mayıs 2021 olarak açıklansa da bu tarihte değişiklik olması bekleniyor.

Müge Anlı Haziran’da Ekranda!

atv televizyonun  reyting rekorları kıran  sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı sert bayram sonrası yeni ve canlı bölümleriyle ekrana dönüyor.

Koronavirüs salgını sonrası canlı yayınlarına ara veren ve eski bant programlarla devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayram sonrası 1 Haziran Pazartesi günü yine ekranda olacak.

Canlı yayınlarına bir müddet ara veren Müge Anlı'nın ekrana dönüşünü atv yayın akışında duyurdu.

Şimdi herkes Müge Anlı'nın ekrandan uzak kaldığı dönem içinde  magazin gündeminde hakkında ortaya atılan iddialara nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor.

Şarkıcı Hatice’den “Balonuz" Eleştirisi!

Şarkıcı Hatice ilginç bir özeleştiri yaptı ve kendi de dahil  sanat dünyasının ünlülerini bir balona benzetti.

Hatice ilginç çıkışları ile bilinen bir sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hatice bu sefer sanat dünyası hakkında yorum yaptı..

Şarkıcı sosyal medyasında havuz başında mini şortlu   paylaşımda "Bu pandemi sürecinde anladık ki , ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım fena tökezledik ve bir gerçeği anladık; Tek başımıza bir var oluş olamaz , bu bir ekip işi arkamızda olmazsa olmazımız orkestra ve sahnede bizi izleyen yüce halkımız olmadığı sürece tam bir balonuz bana göre .Bu ülkenin starı dediğim Tarkan , düşünsenize arkasında orkestrası olmasa ve onu izleyen kitlesi bu durum çok komik olmazmıydı ? Bu yüzden sabredip beklemek aklı salimliktir" dedi.

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