MAGAZİNMATİK

Acun Ilıcalı Milyonu Gördü!

Survivor yarışması tüm hızı ile devam ederken koronavirüs önlemleri nedeniyle Dominik’ten bir türlü Türkiye’ye gelemeyen Acun Ilıcalı son günlerde Instagram’da bol bol canlı yayın yapmaya başladı.

Her canlı yayınında daha fazla kişiye ulaşan Ilıcalı, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında bir rekora imza attı.

Acun Ilıcalı’nın gönüllüler takımı ile birlikte yaptığı canlı yayın tam 1 milyon kişi tarafından izledi.

Böylece Acun Ilıcalı ınstagram tarihinde bir rekora imzasını atmış oldu!...

Ahu Sungur'un Oğlu Boyunu Geçti!

Ünlü oyuncu Ahu Sungur anneler gününe özel esprili bir paylaşım yaptı.

Kendi gibi oyuncu Suat Sungur ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun Ege adında birde oğlu var.

Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlardaki başarılı oyunculuğu ile kendinden söz ettiren Ahu Sungur, anneler gününe özel esprili bir paylaşım yaptı.

Sungur'un 15 yaşındaki oğlu Ege uzun boyu ile dikkat çekiyor.Okulunun basketbol takımında spor hayatına devam eden Ege çokta başarılı bir öğrenci grafiği çizerek hem anne hemde babasının gurur kaynağı.

Ege'nin boyu hem annesini hem de babasını geçince Ahu Sungur'da anneler günü paylaşımında "İkimiz de gün geçtikçe gençleşiyoruz farkında mısın yavrum 20 cm kadar eğiliver öpeceğim" esprisini yaptı

Alef BluTV'nin Yüzakı Oldu!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı ve farklı senaryosu ile izleyicinin dikkatini çeken Alef dizisi elde ettiği reytingle önemli bir başarıya imza attı.

Señal News'un haberine göre ; FX prömiyeri, kanalın prime time'daki ortalama performansından altı kat daha yüksek oldu. Ayrıca, BluTV, serinin galasından bu yana üyelik aboneliklerinde% 140 artış oldu.

Türkiye'nin ilk mistik suç draması olarak öne çıkan Alef'in (Aleph) yapımını May Production üstlendi. Bölümleri Emin Alper yönetti, senaryoyu Emre Kayış kaleme aldı. Sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. Alef, ilk iki bölümüyle basına özel dijital gala düzenleyerek Türkiye'de bir ilki de başardı.

Ali Vefa’ya Ne Zaman Kavuşuyoruz?

Fox TV'nin sevilen reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor gerek konusu gerekse karakterleri ile izleyicinin gözdesi olmuştu hele ki Ali Vefa karakteri !Şimdilerde Mucize Doktor’un ne zaman ekrana döneceği merak konusu!...

Aldığı yüksek reytinglerle televizyon tarihine geçen dizi Mucize Doktor da birçok dizi gibi koronavirüs riski nedeniyle sezon finali yaptığı ortaya çıktı.

MF Yapım imzalı dizinin ekibi bir değişiklik yaşanmazsa yeni sezon çekimlerine temmuz ayının üçüncü haftası başlamayı planlıyor.

Bir Evde İki Anchorman!

Medya dünyasında geçen haftaya iki haber spikerinin rekabeti damga vurdu diyebilirim…Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın istifasını verip Kanal D haberden ayrılınca yerine getirilen isim hayli dikkat çekti.

Kanal D Ana Haber geçtiğimiz hafta başından beri Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Deniz Bayramoğlu, Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner’in eşi , Eh durum böyle olunca bir evde iki anchorman rekabeti başladı.

Show Tv ekranlarında yaptığı çıkışlarla sosyal medyanın en dikkat çeken spikerlerinden olan Ece Üner ve çiçeği burnunda Kanal D Ana Haber spikeri Deniz Bayramoğlu’nun ekrandaki reyting rekabeti hayli merak edildi.

İlk hafta görünen o ki iki usta habercinin reyting rekabeti hayli renkli geçecek gibi şimdilik Ece Üner kıl payı bir üstünlük sergilese de rakibi hiçte yabana atılacak cinsten değil!

Bu iki usta habercinin tatlı rekabetini takip etmeye devam !...

Ev Yapımı Dizide İki Kardeş!...

Hayatının her alanında hikaye yaratan başarılı sanatçı Suzan Kardeş, kız kardeşi Neriman Kardeş ile birlikte MinT prodüksiyonun gerçekleştirdiği Ev Yapımı dizisinde rol aldı.

Suzan Kardeş ve Neriman Kardeş, gerçek hayattaki halleri ile çekim yaparak, Ev Yapımı dizisine renk kattılar. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı dünyanın ilk ev yapımı dizisinde, oyuncular çekimlerini kendi evlerinde ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirmekteler.

İki kız kardeş, Ev Yapımı dizisinde yer alırken, kayıt esnasında eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptılar.

Nükhet Duru Belgesel Oldu!

Çoğumuzun hafızasına “Melankoli” şarkısı ile kazınan Nükhet Duru’nun bilinmeyen yönlerini ele alan “Duru Olmak” belgeselinin ilk görüntüleri izleyici ile buluştu

Nükhet Duru’nun son albümü ‘Hikayesi Var’ın, iki yıla uzanan yaratım süreci esnasında üzerinde çalışmaya başlanılan ve hem albümü hem de sanatçının hayatını bambaşka bir perspektiften ele alan “Duru Olmak” belgesel filminin fragmanı yayınlandı. “Duru Olmak”, önümüzdeki günlerde 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Dünya Prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Mu Tunç’un, yapımcılığını Evren Ercan’ın üstlendiği belgesel film; ilk gösterimini İstanbul Film Festivali’nin ‘Galalar’ bölümünde gerçekleştirecek. “Duru Olmak”ın bu özel gösterimi ile İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez bir Türk belgesel film için gala yapılmış olacak.

Orijinal film müziği Orkun Tunç’a ait olan “Duru Olmak” belgesel filminde; Nükhet Duru’nun hayatı birçok yönüyle mercek altına alınırken; son albümünde Duru ile çalışan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Sener, Evrencan Gündüz gibi sanatçılarla yapılan görüşmeler de yer alıyor.