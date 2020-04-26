MAGAZİNMATİK

Ebru Şallı’nın Paylaşımı Yürekleri Sızlattı!

Geçtiğimiz hafta evladı Pars'ı kaybeden Ebru Şallı sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Eski manken Ebru Şallı oğlu Pars'ın ardından yaptığı ilk paylaşımla yürekleri sızlattı.

Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile henüz 10 yaşındayken hayata veda eden oğlu Pars Tan'a seslendi.

Şallı, vefat eden oğlu ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında "Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep..." notunu ile paylaştı.

Ebru Şallı'nın bu paylaşımı görenlerin yüreğini sızlattı.

Emir Kosif ' Sokaktaki Dostlarımızı Unutmayalım'

Kosif Ailesi’nin genç ve başarılı ismi Emir Kosif, dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarının portrelerini karelediği fotoğraf sergisini korona virüs salgını nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Sokak hayvanları için çağrıda bulunan İş insanı Emir Kosif, “Maalesef ertelemek zorunda kaldığımız fotoğraf sergimizin temel amacı, birlikte yaşadığımız, aynı sokaklarda gezdiğimiz can dostlarımıza dikkat çekmek ve onların hayat standartlarını yükseltecek katkılar sağlamak.

Dünyamız normale döndükten sonra en kısa sürede sergimizi yeniden planlayacağız. Bu süreçte bizlere ihtiyaç duyan dostlarımızı unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız su ve bir kap mama onların hayatını kurtaracaktır” ifadelerini kullandı.

2019 yazında başlayan projede yer alan fotoğraflar, Bağdat Caddesi’nde bulunan Kosifler Oto şubesinde sergilenecekti.

Sergisini ertelemek zorunda kalan Emir Kosif, “Maalesef ertelemek zorunda kaldığımız fotoğraf sergimizin temel amacı, birlikte yaşadığımız, aynı sokaklarda gezdiğimiz can dostlarımıza dikkat çekmek ve onların hayat standartlarını yükseltecek katkılar sağlamak. Dünyamız normale döndükten sonra en kısa sürede sergimizi yeniden planlayacağız. Bu süreçte bizlere ihtiyaç duyan dostlarımızı unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız su ve bir kap mama onların hayatını kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

Ilıcalı Kardeşlerin Dansı İzlenme Rekoru Kırdı!...

Acun ılıcalı'nın kızları Melisa ile Yasemin'in sosyal medyadaki dansı izlenme rekoru kırdı.

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler gereği Dominik'te kalan ve Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa ile İstanbul'daki ablası Yasemin, Tiktok uygulamasında birlikte dans ettiler.

Acun ılıcalı iki kızının yaptığı dans gösterisini sosyal medya hesabında "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber.." notu ile paylaştı.

İki kardeşin birlikte dans ettiği video izlenme rekoru kırdı.

Danilo Zanna’nın Acı Kaybı!...

İtalyan şef Danilo Zanna'nın İtalya’da yaşayan babası hayatını kaybetti.

Babasının öldüğünü açıklayan Danilo Zanna "Kalbim çok acı çekiyor" dedi...

Sempatik hareketleriyle herkesin sevgilisi olan ünlü italyan şef Danilo Zanna ’nın İtalya’da yaşayan babası Armando hayatını kaybetti.

Zanna acısını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı

“Kalbim çok acı çekiyor. Maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini, yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak diyen Danilo şef babasının ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadı…

Haberi duyunca cidden çok üzüldüm hele ki böyle zor bir zamanda alınan ölüm haberi insanı daha da bir derinde yaralıyor.Danilo Zanna’nın eşi bir Türk biliyorsunuz İtalyan aksanı ile Türkçe konuşan bu sempatik adamın ailesi İtalya’da yaşıyor.Rahmetli babasını Zanna’nın youtube kanalında paylaştığı videolardan tanıma fırsatım oldum tıpkı oğlu gibi sempatik, güleryüzlü ,sıcakkanlı bir Akdeniz insanı idi.Allah rahmet eylesin,tüm sevenlerine sabırlar dilerim..

Çifte Doğum Günü Kutlaması

Demet Akalın ve Okan Kurt yeni yaşlarını bu yıl evlerinde kutladı. Korona virüs salgını sonrası eve kapanan Demet Akalın Okan Kurt çifti geçtiğimiz hafta yeni yaşlarını evlerinde birlikte kutladı.

İkisi de Nisan doğumlu olan çiftin doğum günleri arka arkaya gelince evde kızları Hira ile birlikte kestikleri doğum günü pastası ile karantinada doğum günü kutladılar.

“Kalk Gidelim Eve” Başladı!...

Ekranların sevilen dizisi "Kalk Gidelim" “Kalk Gidelim Eve" isimli yeni versiyon bölümlerle kesintisiz olarak devam ediyor

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı dizinin çalışmalarına başlandı.

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün yeni projeyle ilgili şunları söyledi ”Öncelikle, ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte dizimizin sevenlerine müjdeyi verebiliriz. Dizimiz yeni versiyonuyla kesintisiz olarak devam edecek. Evlerde çekilen yeni dizimizin çekimlerinde, biz oyuncularımıza teknik malzeme sağlıyoruz ve onlar da çekimlerin büyük çoğunluğunu kendi evlerinden yapıyorlar. Bazı oyuncularımızın çekimle ilgili zorlandığı sahnelerde onlara bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Tabi ki devletimizin belirttiği ve başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyuyoruz.

Yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan çekim anında oyuncularımıza uzaktan görüntülü bağlanarak yönlendirmelerini yapıyor. Bizim farkımız,çekimi oyuncu yapıyor ama sahneyi yönetmenimiz yönetiyor. Biz çekimi oyuncuya bıraktık, yönetimi değil. Bence Dünyada ilk olan sistem bu.."dedi.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç , Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan'ın paylaştığı “Kalk Gidelim Eve” ilk bölümüyle 24 Nisan Cuma akşamı saat 21.30’da TRT1 ekranında seyircisi ile buluştu.

Korona Karantinası Simge’ye Yaradı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle herkes evine kalmaya devam ederken, Simge, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkıyor.

Simge kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini dinleyenleri ile paylaştığı YouTube kanalıyla büyük bir başarı elde etti.

Birçok sanatçının sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine verdiği konserde ünlü markaların tercihi olan Simge birçok işbirliği yaparak dönemin en dikkat çeken ve kazanan ismi oldu.

En son YouTube kanalına yüklediği Sezen Aksu'nun hit olmuş şarkılarından “Sen Ağlama”, “ Geri Dön”, “Güllerim Soldu” ve “Vay” şarkılarıyla hem twitter’da tt hem de YouTube Trend Videolar Listesine uzun süre kalmayı başararak gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Survivor Barış Yağcı 1 Milyon Oldu!

Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden olan Barış Yağcı sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaştı...

'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde ve başrol oynadığı ‘Sosyetik Gelin’ filminde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan ve şu sıralarda survivor yarışmasında final yolunda ilerleyen Barış Yağcı ınstagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı.

Barış Yağcı'nın menajeri ve marka danışmanı olan Selim Akar, Yağcı'nın 1 milyon takipçiye ulaşmasını "1MN OLDUK... BU BÜYÜK AİLEYE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZLE" notu ile duyurdu.

Yeşim Salkım Evde Oturmaktan Fıtık Oldu!

Türk pop müziğinin sevilen sesi Yeşim Salkım evde oturmaktan fıtık oldu...

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yürekleri ağza getirdi.

Yeşim Salkım boyunluk takılı bir fotoğrafını ınstagram hesabından paylaştı.

Yeşim Salkım yaşadığı boyun fıtığı nedeniyle boyunluk takmak zorunda kaldı.Güzel şarkıcı yaşadığı durumu esprili bir dille "Nur topu gibi boyunluğumuz oldu evde otur otur fıtık olanlar buraya" şeklinde paylaştı