Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.006,59
ALTIN
987,49
DOLAR
18,63
STERLİN
21,48
EURO
18,49
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim...
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Magazinci Sedat Sarıkaya "Yılın En iyi Gazetecisi "ödülünü Sakarya'da alacak!

Bu yıl kariyerinde başarılı olanlar Sakarya'da ödüllerini alıyor. 2022 Sultan's Of The Awards ödülleri sahiplerini  sahiplerini buluyor. Ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya "Yılın en iyi Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

01 Kasım 2022 Salı 10:32
Magazinci Sedat Sarıkaya "Yılın En iyi Gazetecisi "ödülünü Sakarya'da alacak!

Sakarya'da bu yıl ilki düzenlenecek organizasyonda  4.cü ödülünü alacak olmanın heyecanını yaşayan Sedat Sarıkaya geçtiğimiz günlerde , "Benim yazdığım gazeteye yazıp ben ondan daha iyi yazarım o sayfa benim hakkım diyenler olmuş 4 yıl önce başladığım sayfam alnımın teri ile sayfam çok şükür bu günlere ulaştı.Ulusal bir haber ajansı veya büyük bir gazetede çalışmadan onun markası ile ilerlemeden Ünlülerle sayısız röportajlar yaptım,ödül törenlerine kendi bütçem ile gidip haberlerimi yazdım , Yeni şarkısını çıkaran isimlere destek olup haberlerini yazdım, basın danışmanlarına destek olup kazandırdım bunlar hep emektir.Emeklerimi görüpde ödüle layık gören AdaMedia ailesine teşekkürlerimi sunarım.CanKan , Faruk K ,Zeynep Dizdar, Murat Övüç, Uğur Arslan gibi ünlülerle ödül alacak olmak benim için büyük bir mutluluk "diyerek basına açıklamalarını bitirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
2022 Sultans Of The AwardsSedat SarıkayaYılın En Iyi Gazetecisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Songül Kaya " Seni Çok Seviyorum " dedi !     
Songül Kaya " Seni Çok Seviyorum " dedi !     
ROMAN, Sonbahar/Kış 22-23 Koleksiyonunu tanıttı
ROMAN, Sonbahar/Kış 22-23 Koleksiyonunu tanıttı
Bela Blanje Bayram Defilesi
Bela Blanje Bayram Defilesi
SERHAT “BENİM HALKIM”LA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA BÜYÜK KULÜPTE SAHNE ALDI
SERHAT “BENİM HALKIM”LA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA BÜYÜK KULÜPTE SAHNE ALDI
Nil Gülcan yeni şarkısıyla rüzgar gibi esiyor!
Nil Gülcan yeni şarkısıyla rüzgar gibi esiyor!
KİM SESLENDİRDİ PROGRAMININ KONUĞU ADNAN BİRİCİK'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
KİM SESLENDİRDİ PROGRAMININ KONUĞU ADNAN BİRİCİK'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Ödüllü İtalyan Tenor  İstanbul’da klip çekti
Ödüllü İtalyan Tenor  İstanbul’da klip çekti
Nil Ulusoy'dan tesettürlü klip
Nil Ulusoy'dan tesettürlü klip
İngiliz kuaförler, Türk NativeBase kullanacak
İngiliz kuaförler, Türk NativeBase kullanacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول