Magazinci Sedat Sarıkaya "Yılın En iyi Gazetecisi "ödülünü Sakarya'da alacak!

Sakarya'da bu yıl ilki düzenlenecek organizasyonda 4.cü ödülünü alacak olmanın heyecanını yaşayan Sedat Sarıkaya geçtiğimiz günlerde , "Benim yazdığım gazeteye yazıp ben ondan daha iyi yazarım o sayfa benim hakkım diyenler olmuş 4 yıl önce başladığım sayfam alnımın teri ile sayfam çok şükür bu günlere ulaştı.Ulusal bir haber ajansı veya büyük bir gazetede çalışmadan onun markası ile ilerlemeden Ünlülerle sayısız röportajlar yaptım,ödül törenlerine kendi bütçem ile gidip haberlerimi yazdım , Yeni şarkısını çıkaran isimlere destek olup haberlerini yazdım, basın danışmanlarına destek olup kazandırdım bunlar hep emektir.Emeklerimi görüpde ödüle layık gören AdaMedia ailesine teşekkürlerimi sunarım.CanKan , Faruk K ,Zeynep Dizdar, Murat Övüç, Uğur Arslan gibi ünlülerle ödül alacak olmak benim için büyük bir mutluluk "diyerek basına açıklamalarını bitirdi.