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Magazin Gazetecileri buluştu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Magazin Gazetecileri buluştu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

22 Ekim 2019 Salı 10:12
84 Okunma
Magazin Gazetecileri buluştu

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNDE

MAGAZİN GAZETECİLİĞİNDE

İZ BIRAKANLAR BULUŞTU

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Magazin gazeteciliğine bir dönem damgasını vuran gazeteciler dün gece Küçükyalı'daki Kırmızı Barbekü'de biraraya geldi.

MGD Onursal Başkanı Nurettin Soydan ile magazin gazetecileri Nurcan Sabur ve Hakan Solaker'in organize ettiği geceye 40'ı aşkın gazeteci katıldı.

MGD Onursal Başkanı Nurettin Soydan ile eski Başkanı Uğur Güneri, "Gazeteciler Günü"ne denk gelen bu buluşmanın önemine dikkat çektiler. Kırmızı Barbekü'nün işletmecisi Cenk İçten'in ev sahipliği yaptığı gecede, mesleki anılar ve hatıralar yeniden canlandı. Bir dönem haberleri ve yöneticilikleriyle magazin gazeteciliğine iz bırakan gazeteciler, barbekü etrafındaki sıcak sohbetlerini saatler boyu sürdürdü. Gecelerin meslektaşları arasında olumlu karşılandığını söyleyen Nurettin Soydan "Magazin Gazetecileri Aylık Buluşmaları" na bundan böyle peryodik olarak devam edeceklerini dile getirdi. Önce Vatan Gazetesi’nden magazin yazarı Yaşar Şenyüz’de geceye katılaranlar arasında yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Magazin GazetecileriKüçükyalıMagazin Gazeteciliği
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