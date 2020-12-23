Magazin Dünyası Zozo'nu kaybetti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk Magazin ve sosyete dünyasının gelmiş geçmiş en renkli ve en ünlü paparazisi Don Joze De Toledo En Salinas, namı-dier Bay Zozo Toledo çağımızın vebası Covid 19 virüsüne yenilerek yaşamını yitirdi. Magazin ve sosyete dünyasına bomba gibi düşen haber üzüntüyle karşılandı. 1939 yılında istanbulda bir İspanyol ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türkiyenin bilinen ilk paparazisi Zozo Renkli bir kişilikti. İlginç bir yaşam öyküsü olan ünlü gazeteci, anlatsam hayatım kitap olur dedirten bir yaşam öyküsüne sahipti. Tabutçuluktan, marangozluğa, masörlüğe, en sonunda paparazziliğe uzanan enteresan bir geçmişi olan Zozo savaş muhabirliği de yapmış. Bir yetimhanede büyümüş ve altı lisanı anadili gibi konuşabilmekteydi. Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren gibi pek çok ünlü isimle çalışmış, Ferzan Özpetek’in filmlerinde oynamış renkli bir karakter. Mavi gözleri, küpeleri yüzükleri, aksanlı konuşması ile şahsına münhasır yeri doldurulamayacak bir gazeteciydi.