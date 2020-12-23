Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1418
ALTIN
459.882
DOLAR
7.6365
STERLİN
10.3196
EURO
9.3143
Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak
Kastamonu'da arsa karşılığı okul...
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı...
15 uzman yardımcısı alınacak
15 uzman yardımcısı alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Magazin Dünyası Zozo'nu kaybetti

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:37
5 Okunma
Magazin Dünyası Zozo'nu kaybetti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk Magazin ve sosyete dünyasının gelmiş geçmiş en renkli ve en ünlü paparazisi Don Joze De Toledo En Salinas, namı-dier Bay Zozo Toledo çağımızın vebası Covid 19 virüsüne yenilerek yaşamını yitirdi. Magazin ve sosyete dünyasına bomba gibi düşen haber üzüntüyle karşılandı. 1939 yılında istanbulda bir İspanyol ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Türkiyenin bilinen ilk paparazisi Zozo Renkli bir kişilikti. İlginç bir yaşam öyküsü olan ünlü gazeteci, anlatsam hayatım kitap olur dedirten bir yaşam öyküsüne sahipti. Tabutçuluktan, marangozluğa, masörlüğe, en sonunda paparazziliğe uzanan enteresan bir geçmişi olan Zozo savaş muhabirliği de yapmış. Bir yetimhanede büyümüş ve altı lisanı anadili gibi konuşabilmekteydi. Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren gibi pek çok ünlü isimle çalışmış, Ferzan Özpetek’in filmlerinde oynamış renkli bir karakter. Mavi gözleri, küpeleri yüzükleri, aksanlı konuşması ile şahsına münhasır yeri doldurulamayacak bir gazeteciydi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MAGAZİN DÜNYASI ZOZONU KAYBETTİYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı
Klip Çekiminde Ölümden Döndüler
Klip Çekiminde Ölümden Döndüler
Derşan Doğan’ın Bariyer’i
Derşan Doğan’ın Bariyer’i
Gülben Ergen de korona oldu
Gülben Ergen de korona oldu
Ünlü Avukat'tan Romantik Şiirler
Ünlü Avukat'tan Romantik Şiirler
Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği: Ünlü bir sanatçıyla dev proje yolda
Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği: Ünlü bir sanatçıyla dev proje yolda
CEM ADRİAN’DAN TSM KLASİKLERİ
CEM ADRİAN’DAN TSM KLASİKLERİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma