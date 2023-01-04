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Madam Merry Açıldı

Türkiye'de ilk olarak tamamen bitkisel, ana hammaddesi piyasadaki tüm zeytinyağlı kozmetik ürünleri arasında zeytinyağı en yüksek oranlı, bitkisel yağlarla geliştirilmiş kozmetik ürünler mağazası “Madam Merry” Bandırma da açıldı. 

04 Ocak 2023 Çarşamba 23:16
Madam Merry Açıldı

Markanın kurucusu ve işletmecisi Marka ve İletişim Uzmanı Merve Öztürk, " Ürünlerimizde kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağını kullandık. Kolonya, zabun, el kremi, uyku suyu, parfüm, masaj yağı, masaj yağı esansları yaptık. Ürünlerimiz cilde değdiği zaman alerjen etkisi olmayan tamamen bitkisel özlüler. " bilgilerini iletti. 

Ayrıca Merve Öztürk, " Madam Merry markasını gelişirken, aynı zamanda yeni nesil kişisel kozmetik mağazacılık olarak Pek’A’la Kafemizi de geliştirdik.  Önümüzdeki süreçlerde de ihracat kısmını geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Merve ÖztürkMadam Merry
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