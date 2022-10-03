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Liya Larisa’dan hüzünlü bir şarkı: " ÇOK SEVDİM DİYE"

“Arama Arama” şarkısıyla adını duyuran Liya Larisa, yepyeni bir single hazırladı. Sanatçı,“Çok Sevdim Diye” şarkısını karşılıksız sevenlere ithaf ediyor.

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:03
Liya Larisa’dan hüzünlü bir şarkı: " ÇOK SEVDİM DİYE"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasında başarılı sahne performansıyla tanınan ve bir süre önce ilk single’ı “Arama Arama”yı yayınlayan Liya Larisa, sonbaharın hüznünü yansıtan duygu yüklü yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği de sanatçıya ait “Çok Sevdim Diye” adlı çalışma, Match Müzik Production tarafından dijital platformlarda müzikseverlere sunuldu.

DUYGULARINA KARŞILIK BULAMAYANLARA

Düzenlemesine Mert Kemancı’nın imza attığı “Çok Sevdim Diye” klibiyle de beğeni topladı. Yönetmen koltuğunda İmre Haydaroğlu’nun oturduğu klibin çekimleri İstanbul’daki Rota Plato’da yapıldı. Liya Larisa klipte Çolpan İlhan Butik’te özel olarak tasarlanan elbisesiyle kamera karşısına geçti. Larisa, aşk acısı çeken bir kadının duygularını anlattığı şarkıyı “duygularına karşılık bulamayanlara” ithaf ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Liya Larisa
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