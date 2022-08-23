Lezzetlerin ve eğlencenin sanata dönüştüğü yer JEMİYET Arnavutköy’de

HABER: DİNÇER KARACALAR

JEMİYET ARNAVUTKÖY; vişneli yaprak sarma, mutebbel gibi sayısız mezeleri, taze otlu öcce, çıtır mantı, beğendili kasap köfte gibi sıra dışı lezzetlerimizle değerli misafirlerin memnuniyeti ve mutluluğu için hizmette. Ayrıca birbirinden farklı kokteyllerin özel sunumlarını Jemmy Roof da deneyebilirsiniz. Alışılmışın dışında lezzetleri deneyimlerken Happy Hour ve kaliteli müziklerin de tadını çıkarın. Muhteşem Boğaz Manzarası, tadına doyulmaz kokteyllerle Jemmy Roof da sizleri bekliyor...