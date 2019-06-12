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LEYLA VE MECNUN’U KISKANDIRAN AŞK

Genç yazar Aziz Karataş’ın ‘’Valeria’’ isimli yeni öykü kitabı okurlarıyla buluştu. ‘’Valeria’’ İlk dört günde başta D&R, idefix gibi bir çok büyük mağazalarında bütün stoklarını tüketerek büyük bir başarıya imza attı.

LEYLA VE MECNUN’U KISKANDIRAN AŞK

Genç yazar Aziz Karataş’ın ‘’Valeria’’ isimli yeni öykü kitabı okurlarıyla buluştu. ‘’Valeria’’ İlk dört günde başta D&R, idefix gibi bir çok büyük mağazalarında bütün stoklarını tüketerek büyük bir başarıya imza attı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:24
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LEYLA VE MECNUN’U KISKANDIRAN AŞK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Uzun yıllara dayanan platonik sevdaların bilinmeyen bu dilin sırrını çözen ‘‘Valeria’’  aşkın sabırla imtihanı, dua’nın şiire nasıl işlendiğini ilmek ilmek dokuyor mısralara. Her biri birer küçürek öykü niteliğini taşıyan bu öyküler derin bir aşkın şiirlere işlenişinin en somut kanıtıdır. ‘‘Valeria’’ aynı zamanda ele aldığı denemelerle ve yaptığı betimlemelerle esere zenginlik katıyor. Fani bedenlerin ruhuna ölümsüzlüğü enjekte eden şiirler ve öykülerden oluşan ‘‘Valeria’’yı okurken kimi zaman gülecek kimi zaman hüzünlenecek gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Kelimelerdeki anlam zenginlikleriyle bir roman havası içerisinde soluksuzca okuyacaksınız diyor, başarılı gazeteci yazar Aziz Karataş.

Türkiye’den sonra yurtdışında da satışa sunuldu

Aziz Karataş’ın ‘‘Valeria’’ eseri Türkiye’de gördüğü büyük ilgiden sonra Almanya’nın en büyük yurtdışı internet mağazası olan  @tikla24 internet sitesinde satış sunuldu. Gördüğü büyük ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Karataş,  ‘Eseri yazarken tek bir hayalim vardı. Valeria’yı okumayan kalmayacak onu bütün dünya edebiyatlarına taşıma gayreti içersinde olacağım’ diyerek sözlerine şöyle devam etti. ‘‘Valeria’’ ilk çıktığı günden bu yana Türkiye’de çok büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi  kitabımızı yurtdışına da taşıdı. Valeria şimdilerde yurtdışı satışlarını da gerçekleştiriyor. Herkes ‘Valeria’yı okusun. ‘Valeria’yı okumayan kalmasın istiyorum. Dedi.

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Peki, kim bu ‘Valeria’

Kaleminin büyülü marifetini büyük bir ustalıkla Valeria eserinde gösteren Gazeteci Yazar eserinde, penceredeki demir parmaklıklara takılan güneşin ardında umutlarını hayallere dokuyan gizemli bir aşkın derin hikayesini anlatmaktadır. Kitap çıktığı ilk günden beri herkesin kafasında kocaman bir soru işereti belirlendi. Kim bu Valeria? Neden ona kitap yazıldı? Adına kitaplar yazılacak kadar değerli biri mi?  Adına kitaplar yazılacak derinlikteki bu aşkın giz perdesini başarılı Gazeteci Yazar  şu sözlerle ifade etti ‘Valeria’ gündelik bir aşkın ötesinde bir hikayeyi anlatıyor. Araştırmacıların,Yazarların, Edebiyatçıların ‘Valeria’ Üzerinde oturup makaleler, deneme yazıları yazacak kadar derin bir kitap. Valeria’nın ikinci kez gerçekleşen bir doğuşun hikayesini anlatığını söyleyen Gazeteci Yazar ‘Valeria dört yıl önce hayatıma girdi. Eseri yazmak ise iki yılımı aldı. Dört yıl önce Valeria’yı ilk gördüğüm gün hayatımda bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandım ve gün günü kovalarken hayatım tümüyle mutasyona uğradı. Eski kimliğimden tamamıyla sıyrılıp yepyeni bir kimlik giyindim. Valeria’nın gülüşünden aşkı dokuyup ruhumun tüm hücrelerine giydirdiğim kimliğim, hayatımda gerçekleşen ikinci bir doğuşu simgeliyor. Valeria tamamıyla yaşanılmış derin bir aşkın öyküsüdür ve bu aşk hikayesinde benim sığındığım, inzivaya çekilip ikinci doğuşumu gerçekleştirdiğim Hira’m Valeria’nın göğüs kafesi olduğunu söylereyerk sözlerine şöyle devam etti. Ben ‘Valeri’nın içersinde yaşanılan büyük aşkın giz perdesini ve ‘Valeria’nın kim olduğunu satırlar arasında buğulu bir camın arkasında verdim. Onu anlamak ve kim olduğunu bulmak isteyenler ancak o buğuyu yürekleriyle aralayıp silmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde gizli resime erişebilirler dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Genç Yazar Aziz KarataşValeriaD&RYaşar Şenyüzöykü Kitabı
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