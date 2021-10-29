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Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

29 Ekim 2021 Cuma 11:56
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Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

DİNÇER KARACALAR

Ünlü aktör Levent İnanır, hemşehrisinin İstanbul'da açtığı pidecide neredeyse her gün pide yiyor...

Fatsalı ünlü aktör Levent İnanır, hemşehrisi pide ustası Orhan Bostancıoğlu'nun Mecidiyeköy'de açtığı Aşırı Pide'de neredeyse her gün pide yiyor. Usta oyuncu "Karadeniz'de her şehrin, her ilçenin pidesi farklıdır. Biz Fatsalılar pideye yağlı deriz. Başka şehirdekilerin pidesi aynı olmuyor. Kahvaltıda yağlı yeriz biz. Yıllardır İstanbul'da aynı damak tadını veren pideyi bulamıyordum, şimdi neredeyse her gün burada pide yiyorum" dedi. 

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Levent İnanırHer Gün Yağlı Yiyor
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