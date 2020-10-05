LEONARDO DİCAPRİO BABALIK İDDİALARIYLA GÜNDEMDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Leonardo DiCaprio (45) ile sevgilisi Camila Morrone'nun (23) ebeveyn olmaya hazırlandıkları iddia edildi.

Hollywood'un müzmin bekarlarından Leonardo DiCaprio ile 2.5 yıldır birlikte olduğu 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile ilgili iddialara bir yenisi daha ekledi. 2020'nin başlarından evlilik baskısı yüzünden ayrıldıkları konuşulan çift, Malibu'da güneş ve denizin tadını çıkartırken ebeveynlik iddialarıyla gündeme geldi.

PROJELERİ REDDEDİYORLAR

Çiftin bir bebek beklediği haberleri Hollywood gündeminde bomba etkisi yarattı. Hatta DiCaprio ve Morrone'nun yeni projeleri de bebekleri için reddettiği öne sürülüyor.