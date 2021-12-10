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Lara, sesi ve fiziği ile kendisini izlemeye gelenleri mest etti

10 Aralık 2021 Cuma 10:42
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Lara, sesi ve fiziği ile kendisini izlemeye gelenleri mest etti

HABER: ASLAN SAYIM

İşletmeciliğini Gökhan Reis’in yaptığı İstanbul’un son dönemlerde en gözde mekânlarından biri olan DuqqanTürkiye’nin güçlü seslerinden biri olan Lara’yı sahnesinde ağırladı.

Lara hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Duqqan’da sahne alırken kullanmadığı elbiselerini geliri kimsesiz çocuklar için bağışlanmak üzere bir kampanya başlattığını açıklaması üzerine Gökhan Reis bu kampanyaya 10 bin TL bağışlamış ve bu davranış geceyi izlemeye gelen konuklar tarafından dakikalarca alkışlanmıştı.

Lara gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını kendisini izlemeye gelen misafirleri için söylerken, bazı şarkılarda konuklar Lara’ya eşlik ettiler. 

Lara program öncesinde yaptığı açıklamada DuqqanRestaurant işletmecisi Gökhan Reis’e övgüler yağdırırken duygularını “Duqqan ailesi bizim için çok önemli, bizler için olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Çocuklarımızı güvenle teslim edebileceğimiz en güvenilir bir yer. Burada sahne almaktan çok büyük keyif alıyorum” diyerek ifade etti.

Duqqan işletmecisi Gökhan Reis, Lara’nın bu açıklamalarının ardından “Söyledikleri Lara hanımın kalbinin güzelliği ve Lara bizim ailemizin bir gülü oldu. Lara benim kardeşim, can yoldaşım, bacım oldu. Duqqan olarak çalıştığımız sanatçılar ve misafirlerimizle tek yürek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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