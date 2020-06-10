Lara 15 Kilo Verdi!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından Lara, prodüktörlüğünü Harun Akbulut'un üstlendiği Meleodi Müzik etiketli sözü Zafer Kerey'e müziği Turgay Saka'ya ait Sanal Alem single çalışmasıyla çok kısa bir süre içinde dijital ortamlarda en çok dinlenen isim oldu. Henüz 5 gündür yayında olmasına rağmen dinleyiciler tarafından çok beğenilen Sanal Alem, dijital müzik paylaşım forumlarında en çok dinlenilenler arasında ilk sıraya yerleşerek, Lara'nın gücünü bir kez daha kanıtlamasına sebep oldu.

Bir yılda 15 kilo verdi

'Kısa sürede zirveye taşınacağına emindim. Uzun zamandır bu kadar güçlü bir şarkıya rastlamadım. Hem hiciv hem ironi var. İlk dinlediğim zamandan beri büyük ses getireceğine inandım' diyen Lara, 1 yılda 15 kilo vererek, formunu dengeli, sağlıklı beslenme ve spora borçlu olduğunu söyledi.

2004 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Kadın) ödülünü alan Lara; 2006’da MÜ-YAP Müzik Ödüllerinde ‘Altın Albüm’ seçilen ‘Adam Gibi Adam’ın yanı sıra ‘Katmer Katmer’, ‘Allah Versin’, ‘İhanetin Bekçisi’, ‘Sana Güvenmiyorum’, ‘Yolla’ gibi şarkılarıyla geniş bir hayran topluluğuna sahip olarak, listelerde 1 numara olma başarısını gösterdi.