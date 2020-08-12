Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kumsalda Aşk Dansı
Kumsalda Aşk Dansı
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet...
“Son 5 kilo için motivasyonunuzu bozmayın”
“Son 5 kilo için motivasyonunuzu...
"Üniversite tercihi yaparken hocaların CV’sine bakın"
"Üniversite tercihi yaparken hocaların CV’sine...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kumsalda Aşk Dansı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:50
0 Okunma
Kumsalda Aşk Dansı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi nedeniyle kalabalık plajlarda tatil yapmak yerine evde kalmayı tercih eden müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip soluğu Kilyos Milyon Beach'te aldı. İlk tanışma günlerini üç senedir özel bir şekilde kutlayan çift, bu sefer birbirlerine olan aşklarını dansla ifade ettiler. Konserlerinde sergilemek için eşiyle beraber dans dersleri alan Aydilge ve eşi, plajın en ücra köşelerinde, gözlerden uzak bir şekilde hem aşk tazeledi, hem de dans provalarını gerçekleştirdi. Dans öğretmenlerinden de tam not alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Evlilik ve nişan gibi ilk tanışma günlerinin de kendileri için çok özel olduğunu anlatan Aydilge, ''Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil,'' diyerek eşini öpücüklere boğdu.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kumsalda Aşk DansıYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hümeyra'nın acı günü; Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!
Hümeyra'nın acı günü; Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler
Mahmut Görgen: “KızlarınDJ’lere güveni yok!
Mahmut Görgen: “KızlarınDJ’lere güveni yok!
Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli
Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli
HABİB BABAR’A BİR ÖDÜL DAHA
HABİB BABAR’A BİR ÖDÜL DAHA
MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA
MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA
Güzel Bir Yatırım Geliyor
Güzel Bir Yatırım Geliyor
Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!
Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!
Şarkının başarısını tatille ödüllendirdiler
Şarkının başarısını tatille ödüllendirdiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı