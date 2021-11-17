‘Külahıma Anlat’ motor diyor

FİLMİN ANA SPONSORU MADO İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

‘‘KÜLAHIMA ANLAT’’ MOTOR DİYOR

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Önümüzdeki Günlerde Kahramanmaraşta Çekimlerine Başlanacağı Egc Prodüksiyon İmzalı , Senaryosunu Banu ŞENTÜRK,ün Yazdığı Yapımcılığını Cüneyt ŞENTÜRK, ün Üstlendiği , Prodüksiyon Amirliğini Hüseyin NACAR, ın Üstlendiği Külahıma Anlat Filminin Ana Sponsoru Olan Mehmet, Atilla , Erdal KANBUR kardeşlerin Sahibi Oldukları Mado Cafenin , Egc Prodüksiyon, un Halkla İlişkiler Sorumlusu Gülay ŞENTÜRK, ün Katılımıyla Mado İle Sözleşme İmzalandı. Külahıma Anlat Sinema Filmi Kahramanmaraş'ta çekimlere başlıyor

Kahramanmaraş'ta çekimlerine başlıyor Kasım sonu gibi çekimlere start verilecek olan projede Tuğba Özay, Max Bendo, Yaşar alptekin, Mulayım ve birçok değerli ismi birarada buluşturup sinema ve vizyona girmeyi planlıyor....