Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Çakma Yakuza' şarkısıyla dikkat çeken, yayınladığı farklı projelerle ve sınırları aşan cesaretiyle tanınan seksi güzel Kübra Yurdakul, sosyal medyada da her geçen gün artan takipçi sayısıyla dikkat çekiyor. Youtube kanalı, Twitter hesabı ve Instagram hesabıyla adeta yürekleri hoplatan cesur güzel bu kez de uzun zamandır beklenen onlyfans hesabıyla karşımızda. Renkli hesabını sevenlerine görsel bir şölenle tanıtan Yurdakul, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı ve fanlarından 'neden bu kadar geç kaldın? Keşke daha önce açsaydın' yorumları aldı.