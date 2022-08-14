Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.864,25
ALTIN
1.039,38
DOLAR
17,93
STERLİN
21,81
EURO
18,41
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KUBAT’A SAHNEDE FUNDA ARAR SÜPRİZİ…

KUBAT KENT ORMANDA ÇADIR KURMAK İSTİYORUM…

14 Ağustos 2022 Pazar 13:35
KUBAT’A SAHNEDE FUNDA ARAR SÜPRİZİ…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı Kubat’ın şarkıları ile inledi. Sanatçı şarkılarının büyük bir bölümünü hayranları ile birlikte söyledi, müzik severler hiç durmadı Kubat’ın şarkılarına oynayarak, söyleyerek eşlik ettiler.
Sahnede dünden bugüne sevilen eserlerini, Türkiye’nin her yöresini  kapsayan repertuarıyla, sahne üstünde ise Anadolu danslarından figürler sergileyerek  ve geniş müzisyen kadrosuyla tam bir etnik müzik şölenine imza atan sanatçı, gösterilen ilgiden o kadar memnun kaldı ki konserini yarım saat uzatmak zorunda kaldı.


Özellikle konserinin son bölümünde YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı bir anda adeta düğün evine döndü. Kubat’ın türkülerine halaylar çekerek eşlik ettiler…
Göz alıcı sahne ve ışık şovları eşliğinde başlayan muhteşem konserin ikinci bölümünde kendisini izleyenler arasında bulunan Funda Arar’ı sahneye davet etti. Sahnede iki şarkısın yorumlayan Funda Arar’a Kubat vokal yaparak eşlik etti.
Konser alanını çok beğendiğini ilk kez böyle bir ortamda sahne aldığını belirtten sanatçı, “aslında bu gece burada kalmak isterdim, çok güzel ve doğa ile baş başa bir ortam. Çadırımı kurup bol bol oksijen çekmem lazım” dedi. Galatasaray’lı olduğu bilenen kubat sahne aldığı dakikalarda Galatasaray’ın Giresun spor ile maçı olduğu için zaman zaman skoru merak edip sordu…  
Piknik tadında olan bu konsere gelenler, yanlarında içeceklerini, pusette çocuklarını hatta evcil hayvanlarını getirerek birlikte izlediler. Yemyeşil çimlerin üzerine serdikleri örtülerin üzerinde, hatta renga renk minderlerin üzerine uzanarak, zaman zamanda kubat’ın türklerine  dans ederek eşlik ettiler. Doğa ile baş başa sonsuz gökyüzünün, yıldızların ve dolunay’ın altında keyifli bir konser izlemenin tadına vardılar…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KubatSahneFunda ArarBurhan AkdağSürpriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanma Aşamasındaki Ünal Taylı İki Güzel ile Gününü Gün  etti!
Boşanma Aşamasındaki Ünal Taylı İki Güzel ile Gününü Gün  etti!
SERTAP ERENER HAYRANLARI İLE COŞTU…
SERTAP ERENER HAYRANLARI İLE COŞTU…
TÜRK İŞ İNSANININ BÜYÜK BAŞARISI
TÜRK İŞ İNSANININ BÜYÜK BAŞARISI
Gazeteci Sedat Sarıkaya: İnternet gazeteciliğini bilmeyenler yorum yapmasın
Gazeteci Sedat Sarıkaya: İnternet gazeteciliğini bilmeyenler yorum yapmasın
Telli Davul ve Vedat Yıldırım “Deriko” ile bir araya geliyor!
Telli Davul ve Vedat Yıldırım “Deriko” ile bir araya geliyor!
İskender Doğan’danİspirtohane’de Halk Konseri
İskender Doğan’danİspirtohane’de Halk Konseri
Hüseyin Genç’ten  Yeni Single ‘Seviyorum De’ Tüm Dijital Platformlarda yayında!
Hüseyin Genç’ten  Yeni Single ‘Seviyorum De’ Tüm Dijital Platformlarda yayında!
Şennur Düzkaya ödüllere doymuyor!
Şennur Düzkaya ödüllere doymuyor!
İSTANBUL’DAKİ HYDE PARK’TA İKİ KONSER BİRDEN…
İSTANBUL’DAKİ HYDE PARK’TA İKİ KONSER BİRDEN…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول