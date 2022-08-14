KUBAT’A SAHNEDE FUNDA ARAR SÜPRİZİ…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı Kubat’ın şarkıları ile inledi. Sanatçı şarkılarının büyük bir bölümünü hayranları ile birlikte söyledi, müzik severler hiç durmadı Kubat’ın şarkılarına oynayarak, söyleyerek eşlik ettiler.

Sahnede dünden bugüne sevilen eserlerini, Türkiye’nin her yöresini kapsayan repertuarıyla, sahne üstünde ise Anadolu danslarından figürler sergileyerek ve geniş müzisyen kadrosuyla tam bir etnik müzik şölenine imza atan sanatçı, gösterilen ilgiden o kadar memnun kaldı ki konserini yarım saat uzatmak zorunda kaldı.



Özellikle konserinin son bölümünde YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı bir anda adeta düğün evine döndü. Kubat’ın türkülerine halaylar çekerek eşlik ettiler…

Göz alıcı sahne ve ışık şovları eşliğinde başlayan muhteşem konserin ikinci bölümünde kendisini izleyenler arasında bulunan Funda Arar’ı sahneye davet etti. Sahnede iki şarkısın yorumlayan Funda Arar’a Kubat vokal yaparak eşlik etti.

Konser alanını çok beğendiğini ilk kez böyle bir ortamda sahne aldığını belirtten sanatçı, “aslında bu gece burada kalmak isterdim, çok güzel ve doğa ile baş başa bir ortam. Çadırımı kurup bol bol oksijen çekmem lazım” dedi. Galatasaray’lı olduğu bilenen kubat sahne aldığı dakikalarda Galatasaray’ın Giresun spor ile maçı olduğu için zaman zaman skoru merak edip sordu…

Piknik tadında olan bu konsere gelenler, yanlarında içeceklerini, pusette çocuklarını hatta evcil hayvanlarını getirerek birlikte izlediler. Yemyeşil çimlerin üzerine serdikleri örtülerin üzerinde, hatta renga renk minderlerin üzerine uzanarak, zaman zamanda kubat’ın türklerine dans ederek eşlik ettiler. Doğa ile baş başa sonsuz gökyüzünün, yıldızların ve dolunay’ın altında keyifli bir konser izlemenin tadına vardılar…