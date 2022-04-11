Kraliyet ailesini o giydiriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk markası olarak başarımızın meyvelerini toplamaya başladık" diyen Ramonder Yönetim kurulu başkanı Sefa Ramazan Öztürk;

"Bu ödül bizim için daha çok başarı ve hedeflerimizi büyütmemiz doğrultusunda çok çalışma ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmamızı ve global dünya markası olma yolunda bizlere yeni kapılar açıyor. Amacımız Türk ürünlerinin kalitesini Dünya genelinde tanıtmak ve yaymak yüksek kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırmaktır. Ayrıca, özel ve lüks üretim ürünlerini global dünya piyasasına modaya yön veren bir marka haline dönüştürmektedir" dedi.